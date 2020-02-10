Гендиректор «Уфы»: Шансы клубов РПЛ в Кубке России должны быть равны

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В середине января клубы РПЛ с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России. Как рассказал ТАСС президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов, согласно плану Российского футбольного союза (РФС) участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в этом турнире со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала, как это происходит сейчас.

«Мы примем решение Российского футбольного союза. Не нам же решать, — сказал Газизов. — Я свою позицию высказал, но не говорил о том, будет это на пользу или нет. Я говорил о другом — шансы у клубов РПЛ должны быть равными».

«Мне кажется, периферийные команды, из ФНЛ и ПФЛ (второго и третьего по силе дивизионов российского футбола — прим. ТАСС), ждут большие клубы. Для них это огромное событие — для клубов из второй лиги важно сыграть против “Зенита”, “Спартака” или ЦСКА», — отметил генеральный директор «Уфы».

Комитет профессионального футбола РФС 6 февраля одобрил реформу, за которую проголосовало большинство клубов РПЛ. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании исполкома организации 13 февраля.