Гендиректор «Уфы»: Шансы клубов РПЛ в Кубке России должны быть равны
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Шансы команд Российской
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Шансы команд Российской
В середине января клубы РПЛ с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России. Как рассказал ТАСС президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов, согласно плану Российского футбольного союза (РФС) участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в этом турнире со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала, как это происходит сейчас.
«Мы примем решение Российского футбольного союза. Не нам же решать, — сказал Газизов. — Я свою позицию высказал, но не говорил о том, будет это на пользу или нет. Я говорил о другом — шансы у клубов РПЛ должны быть равными».
«Мне кажется, периферийные команды, из ФНЛ и ПФЛ (второго и третьего по силе дивизионов российского футбола — прим. ТАСС), ждут большие клубы. Для них это огромное событие — для клубов из второй лиги важно сыграть против “Зенита”, “Спартака” или ЦСКА», — отметил генеральный директор «Уфы».
Комитет профессионального футбола РФС 6 февраля одобрил реформу, за которую проголосовало большинство клубов РПЛ. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании исполкома организации 13 февраля.
Кубок России разыгрывается с 1992 года, рекордсменом по количеству завоеванных трофеев является московский «Локомотив» (8). Лучшим результатом «Уфы» в этом турнире является выход в полуфинал в сезоне-2016/17. В текущем розыгрыше национального кубка команда из столицы Башкирии дошла до 1/8 финала, где в Москве со счетом 0:1 проиграла ЦСКА.