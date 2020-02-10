Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
Парма
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
9.02
Бавария
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
9.02
Сельта
Севилья
21
Футбол. Зарубежный
9.02
Интер
Милан
42
Футбол. Зарубежный
9.02
Бетис
Барселона
23
Футбол. Зарубежный
9.02
ПСЖ
Лион
42
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
16:38 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Уфы»: Шансы клубов РПЛ в Кубке России должны быть равны

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Шансы команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в Олимп — Кубке России по футболу должны быть равны. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор занимающей седьмое место в турнирной таблице РПЛ «Уфы» Шамиль Газизов.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В середине января клубы РПЛ с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России. Как рассказал ТАСС президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов, согласно плану Российского футбольного союза (РФС) участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в этом турнире со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала, как это происходит сейчас.

«Мы примем решение Российского футбольного союза. Не нам же решать, — сказал Газизов. — Я свою позицию высказал, но не говорил о том, будет это на пользу или нет. Я говорил о другом — шансы у клубов РПЛ должны быть равными».

«Мне кажется, периферийные команды, из ФНЛ и ПФЛ (второго и третьего по силе дивизионов российского футбола — прим. ТАСС), ждут большие клубы. Для них это огромное событие — для клубов из второй лиги важно сыграть против “Зенита”, “Спартака” или ЦСКА», — отметил генеральный директор «Уфы».

Комитет профессионального футбола РФС 6 февраля одобрил реформу, за которую проголосовало большинство клубов РПЛ. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании исполкома организации 13 февраля.

Кубок России разыгрывается с 1992 года, рекордсменом по количеству завоеванных трофеев является московский «Локомотив» (8). Лучшим результатом «Уфы» в этом турнире является выход в полуфинал в сезоне-2016/17. В текущем розыгрыше национального кубка команда из столицы Башкирии дошла до 1/8 финала, где в Москве со счетом 0:1 проиграла ЦСКА.

Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Кокорин и «Арсенал»: они бы помогли друг другу
«Много сил уходит на ситуацию вокруг Кокорина». Семак о «Зените»
Драчев придумал, как спасти российский биатлон
Российский вратарь повторил два крутых рекорда в НХЛ
Дочь Этери Тутберидзе рассказала о жизни в США и визитах матери
Жозе Моуринью объяснил радикальную смену прически (фото)
Игрок из США заявил об угрозах после интервью о жизни в России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь