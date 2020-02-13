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13:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Финал Кубка России пройдёт в Екатеринбурге

Как стало известно «Чемпионату», Екатеринбург примет финал Кубка России сезона-2019/2020.

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В настоящий момент борьбу за почётный трофей продолжают восемь клубов.

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В четвертьфиналах сыграют:

4 марта

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва). Москва, стадион «Открытие Арена». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург). Грозный, стадион «Ахмат-Арена». Начало встречи — в 18:00.

«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург). Ярославль, стадион «Шинник». Начало матча — в 18:30.

5 марта

«Химки» (Химки) — «Торпедо» (Москва). Химки, стадион «Арена Химки». Начало матча — 19:30.

Из действующих участников самым титулованным клубом в истории Кубка России является ЦСКА, который выигрывал трофей семь раз. Далее идут «Спартак» и «Зенит» (по 3). «Ахмат» становился обладателем трофея один раз.

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