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15:20 (мск), источник: ТАСС

Сергей Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу

ТАСС, 2 марта. Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на четвертьфинальные матчи Олимп — Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Встречу между московским «Спартаком» и ЦСКА, которая пройдет 4 марта, будет обслуживать судейская бригада под руководством Сергея Иванова (Ростов-на-Дону).

В среду пройдут еще два матча турнира. На игру «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) главным судьей назначен Николай Волошин (Смоленск), на матч «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург) — Игорь Панин (Дмитров). 5 марта состоится встреча «Химки» — «Торпедо» (Москва), которую будет обслуживать судейская бригада во главе с Евгением Кукулякой (Калуга).

Финал Кубка России пройдет 13 мая в Екатеринбурге.

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