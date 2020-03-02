Сергей Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу
ТАСС, 2 марта. Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на четвертьфинальные матчи Олимп — Кубка России. Об этом сообщает
ТАСС, 2 марта. Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на четвертьфинальные матчи Олимп — Кубка России. Об этом сообщает
Встречу между московским «Спартаком» и ЦСКА, которая пройдет 4 марта, будет обслуживать судейская бригада под руководством Сергея Иванова (Ростов-на-Дону).
В среду пройдут еще два матча турнира. На игру «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) главным судьей назначен Николай Волошин (Смоленск), на матч «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург) — Игорь Панин (Дмитров). 5 марта состоится встреча «Химки» — «Торпедо» (Москва), которую будет обслуживать судейская бригада во главе с Евгением Кукулякой (Калуга).
Финал Кубка России пройдет 13 мая в Екатеринбурге.