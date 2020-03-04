Матчем «Спартак» — ЦСКА стартует четвертьфинал Кубка России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Центральным матчем станет московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча пройдет на «Открытие-Арене» и начнется в 19:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Перед стартом нынешнего сезона формат Кубка России претерпел изменение — команды проводят на каждой стадии по одному матчу, тогда как годом ранее соперники с четвертьфинала выявляли сильнейшего в двух встречах. В случае ничейного результата в основное время будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут, если победитель не определится и в них, то сильнейшего выявит серия пенальти.

Футбол Кубок России 2019/2020 1/4 финала, 4.03.2020, 19:30 Спартак - ЦСКА -

«Спартак» и ЦСКА сыграют между собой в Кубке России в пятый раз, но на столь ранней стадии встретятся впервые, в предыдущих четырех играх красно-белые не одержали ни одной победы. Последний матч в рамках кубка прошел в 2011 году, в полуфинале армейцы одержали победу в серии пенальти, а основное время закончилось со счетом 3:3, в полуфинале розыгрыша сезона-1999/00 армейцы оказались сильнее со счетом 3:1. Дважды команды играли между собой в финале, в 1994 году красно-синие выиграли по пенальти, основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2, а в 2006 году ЦСКА разгромил своего соперника со счетом 3:0. В предстоящем матче «Спартаку» из-за травм не помогут вратарь Александр Селихов, полузащитник Наиль Умяров и нападающий Андре Шюррле.

В турнирной таблице премьер-лиги «Спартак» после 20-го тура занимает девятое место и отстает от зоны еврокубков на 10 очков, что означает, что борьба за Кубок России является приоритетом красно-белых в нынешнем сезоне. «Спартак» удачно начал весеннюю часть чемпионата, обыграв на выезде «Динамо» со счетом 2:0. ЦСКА занимает пятое место в таблице, в первом матче после зимней паузы армейцы на последней минуте ушли от поражения в домашней встрече с «Уралом» благодаря голу Марио Фернандеса (1:1). Фернандес отличился в матче между «Спартаком» и ЦСКА в чемпионате России этого сезона, но дубль защитника «Спартака» Самюэля Жиго принес победу красно-белым (2:1).

Футбол Кубок России 2019/2020 1/4 финала, 4.03.2020, 18:00 Ахмат - Зенит -

Лидер текущего чемпионата России «Зенит» на выезде сыграет с «Ахматом», начало — 18:00 мск. В составе команды из Санкт-Петербурга под вопросом участие в игре двух нападающих — Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. В другом матче дня ярославский «Шинник» примет екатеринбургский «Урал», встреча начнется в 18:30 мск. В четверг «Химки» сыграют с московским «Торпедо».