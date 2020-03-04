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14:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» сделал бесплатным вход для болельщиков «Зенита» на матч КР

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» сделал бесплатным вход для болельщиков петербургского «Зенита» на матч ¼ финала Кубка России по футболу.
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Грозном пройдет в среду.

«Вход на игру для болельщиков “Зенита” будет бесплатный», — сообщается в официальном аккаунте «Ахмата» в Twitter.

По информации на официальном сайте «Зенита», «сине-бело-голубых» в Грозном поддержат до 300 болельщиков.

На матче будет выставлен новый трофей, вручаемая за победу в РПЛ в рамках акции «Кубок на Кавказ». 2 марта кубок вылетел во Владикавказ, а на следующий день прибыл в Грозный, где была организована фотосессия в одном из торговых центров города. 4 марта трофей выставят во время матча " Ахмата" и «Зенита».

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