«Ахмат» сделал бесплатным вход для болельщиков «Зенита» на матч КР

На матче будет выставлен новый трофей, вручаемая за победу в РПЛ в рамках акции «Кубок на Кавказ». 2 марта кубок вылетел во Владикавказ, а на следующий день прибыл в Грозный, где была организована фотосессия в одном из торговых центров города. 4 марта трофей выставят во время матча " Ахмата" и «Зенита».