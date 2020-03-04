Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за состояния поля в Ярославле

«Четвертьфинал Кубка России между “Шинником” и “Уралом” перенесён. Причина — неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее», — говорится в сообщении.



Ранее пресс-служба «Урала» опубликовала фотографии, на которых показано состояние поля стадиона «Шинник» в Ярославле. На снимках видно, что на определённых участках поля отсутствует газон. Вместо травы там песок, на котором остаются следы.



Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта. Начало встречи было назначено на 18:30 мск.