В РФС объяснили решение перенести матч Кубка России «Шинник» — «Урал»

Источник: РИА "Новости"

«Ответственность за подготовку поля к матчу лежит на принимающей стороне. Стадион имеет сертификат, для нас непонятно, почему поле оказалось неготовым к игре при благоприятных климатических условиях.

Вчера на стадионе были делегат и главный судья матчи, они отметили, что поле, по их оценке, на тройку с минусом. Нам непонятно, почему «Шинник» провёл там тренировку и усугубил состояние поля. Сегодня туда приехала комиссия ФНЛ, которая выступит с информацией, что матч ФНЛ с «Ротором» тоже переносится.

Мы очень огорчены, нам непонятно, почему «Шинник» не подготовил поле, но мы сегодня приняли решение, что не имеем права рисковать здоровьем футболистов. И также мы не можем нести имиджевые потери от такого матча, мы не готовы играть на таких полях.

Приносим извинения болельщикам «Урала», будем думать клубом, как мы можем компенсировать их потери. До конца недели определим дату и место проведения матча. Может, игра будет перенесена из Ярославля, — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.