Матч Кубка России по футболу «Шинник» — «Урал» перенесен на 18 марта

Встреча между «Шинником» и «Уралом» была запланирована на среду. РФС объявил о переносе матча в связи с неудовлетворительным состоянием газона стадиона в Ярославле. За день до игры футболисты «Шинника» провели на нем тренировку.

Поле готовили и вот так подготовили. Возможно, если бы не вчерашняя тренировка, оно было бы готово к игре. Будем надеяться, что к 18 марта все подготовят, и матч состоится на этом стадионе. Если не на этом, то на другом поле.