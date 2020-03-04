Матч Кубка России по футболу «Шинник» — «Урал» перенесен на 18 марта

Встреча между «Шинником» и «Уралом» была запланирована на среду. РФС объявил о переносе матча в связи с неудовлетворительным состоянием газона стадиона в Ярославле. За день до игры футболисты «Шинника» провели на нем тренировку.
Поле готовили и вот так подготовили. Возможно, если бы не вчерашняя тренировка, оно было бы готово к игре. Будем надеяться, что к 18 марта все подготовят, и матч состоится на этом стадионе. Если не на этом, то на другом поле.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил ТАСС, что его команда готова принять «Шинник» на своем поле.
В среду было объявлено, что Футбольная национальная лига (ФНЛ) обязала ярославский «Шинник» проводить матчи первенства Олимп-ФНЛ на резервном стадионе до тех пор, пока газон на домашней арене не будет приведен в надлежащее состояние. «Это к разговору о том, как команды ФНЛ готовы к переходу в премьер-лигу. Вы видите, что поля всех клубов премьер-лиги готовы, а в ФНЛ еще чемпионат не возобновился», — отметил Дюков.