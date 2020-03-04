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18:50 (мск), источник: ТАСС

Матч Кубка России по футболу «Шинник» — «Урал» перенесен на 18 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Встреча четвертьфинала Олимп — Кубка России по футболу «Шинник» — «Урал» состоится 18 марта. Об этом после заседания попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) сказал президент организации Александр Дюков.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Шинником» и «Уралом» была запланирована на среду. РФС объявил о переносе матча в связи с неудовлетворительным состоянием газона стадиона в Ярославле. За день до игры футболисты «Шинника» провели на нем тренировку.

Поле готовили и вот так подготовили. Возможно, если бы не вчерашняя тренировка, оно было бы готово к игре. Будем надеяться, что к 18 марта все подготовят, и матч состоится на этом стадионе. Если не на этом, то на другом поле.
Александр Дюков

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил ТАСС, что его команда готова принять «Шинник» на своем поле.

В среду было объявлено, что Футбольная национальная лига (ФНЛ) обязала ярославский «Шинник» проводить матчи первенства Олимп-ФНЛ на резервном стадионе до тех пор, пока газон на домашней арене не будет приведен в надлежащее состояние. «Это к разговору о том, как команды ФНЛ готовы к переходу в премьер-лигу. Вы видите, что поля всех клубов премьер-лиги готовы, а в ФНЛ еще чемпионат не возобновился», — отметил Дюков.

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