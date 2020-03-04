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20:46 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» победил «Ахмат» и стал первым полуфиналистом Кубка России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 4 марта. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» в дополнительное время победил грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Олимп — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Грозном.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голы забили Эмилиано Ригони (78-я минута), зимой вернувшийся в «Зенит» из аренды в итальянской «Сампдории», и Юрий Жирков (97). Российский полузащитник также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Ригони. У проигравших отличился Олисе Роши (59, с пенальти). В конце основного времени главный арбитр встречи Николай Волошин приостановил игру из-за стычки болельщиков.

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«Зенит» и «Ахмат» провели между собой 28 матчей, клуб из Санкт-Петербурга одержал 13 побед, грозненская команда выиграла в семи матчах, еще восемь встреч завершились ничейным результатом.

«Зенит» является трехкратным победителем Кубка России (1999, 2010, 2016), в 2015 году петербургский клуб становился серебряным призером турнира. «Ахмат» побеждал в Кубке России в сезоне-2003/04.

В полуфинальном матче «Зенит» сыграет с победителем встречи между московским «Спартаком» и столичным ЦСКА, которая завершится позднее в среду. Полуфинальные матчи пройдут 23 апреля.

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12 января© Ньюстюб
Ахмат
1:2ДВ
Основное время: 1:1 (0:0)
Зенит
Футбол, Кубок России, 1/4 финала4.03.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 16411 зрителей
Главные тренеры
Игорь ШалимовСергей Семак
Голы
Одисе Роши59′
Эмилиано Ариэль Ригони78′
Юрий Жирков97′
Составы команд
16Евгений Городов
41Михаил Кержаков
3Максим Ненахов
71′
15Вячеслав Караваев
8Мирослав Богосавац
3Дуглас Сантос
4Вилькер Анхель
86′
6Бранислав Иванович
15Андрей Семенов
44Ярослав Ракицкий
77Бернард Бериша
5Вильмар Барриос
19Олег Иванов
56′
27Магомед Оздоев
21Одисе Роши
112′
8Филипе Силва Малком
10Халид Кадыров
91Алексей Сутормин
64′
11Силва Лима Исмаэл
67′91′
17Олег Шатов
14Раванелли
114′
10Эмилиано Ариэль Ригони
106′
29Владимир Ильин
74′
4Йордан Осорио
17Аблай Мбенг
21Александр Ерохин
64′
88Денис Глушаков
82′
18Юрий Жирков
59Евгений Харин
Статистика
5Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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