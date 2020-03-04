«Зенит» победил «Ахмат» и стал первым полуфиналистом Кубка России по футболу

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В составе победителей голы забили Эмилиано Ригони (78-я минута), зимой вернувшийся в «Зенит» из аренды в итальянской «Сампдории», и Юрий Жирков (97). Российский полузащитник также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Ригони. У проигравших отличился Олисе Роши (59, с пенальти). В конце основного времени главный арбитр встречи Николай Волошин приостановил игру из-за стычки болельщиков.

«Зенит» и «Ахмат» провели между собой 28 матчей, клуб из Санкт-Петербурга одержал 13 побед, грозненская команда выиграла в семи матчах, еще восемь встреч завершились ничейным результатом.

«Зенит» является трехкратным победителем Кубка России (1999, 2010, 2016), в 2015 году петербургский клуб становился серебряным призером турнира. «Ахмат» побеждал в Кубке России в сезоне-2003/04.