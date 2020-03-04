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22:24 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» победил ЦСКА в дополнительное время и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома обыграл столичный ЦСКА со счетом 3:2 в дополнительное время в четвертьфинале Олимп — Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голы забили Зелимхан Бакаев (4-я минута), Эсекьель Понсе (14) и Джордан Ларссон (107). У проигравших отличились Игорь Дивеев (17) и Ильзат Ахметов (45). На 104-й минуте матча с поля за вторую желтую карточку был удален Понсе, также желтую карточку в этом эпизоде получил запасной голкипер «Спартака» Артем Ребров.

После первого тайма был заменен полузащитник «Спартака» Бакаев, получивший сотрясение мозга в одном из столкновений, вместо него на поле вышел Гус Тил. В ходе второго тайма матч был приостановлен на две минуты из-за использования пиротехники.

В полуфинальном матче «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом», который ранее в среду на выезде в дополнительное время победил грозненский «Ахмат» (2:1). Полуфинальные матчи пройдут 23 апреля.

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Основное время: 2:2 (2:2)
ЦСКА
Футбол, Кубок России, 1/4 финала4.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена
Главные тренеры
Доменико ТедескоВиктор Гончаренко
Голы
Зелимхан Бакаев4′
Игорь Дивеев(Константин Кучаев)17′
Эсекиэль Понсе(Александр Соболев)13′
Ильзат Ахметов45+1′
Джордан Ларссон(Александр Максименко)107′
Составы команд
98Александр Максименко
35Игорь Акинфеев
2Самюэль Жиго
2Мариу Фернандес
45+3′
14Георгий Джикия
14Кирилл Набабкин
115′
29Илья Кутепов
34′
5Виктор Васин
19Эсекиэль Понсе
68′103′
78Игорь Дивеев
33Алекс Крал
8Никола Влашич
47Роман Зобнин
109′
25Кристиян Бистрович
92Николай Рассказов
90′
62Вадим Карпов
97′109′
38Андрей Ещенко
29Яка Бийол
6Айртон
120′
20Константин Кучаев
82′
25Лоренсо Мельгарехо
10Алан Дзагоев
10Зелимхан Бакаев
46′
7Ильзат Ахметов
78′
8Гус Тил
98Иван Обляков
80′
77Александр Соболев
74′
9Федор Чалов
94′
23Джордан Ларссон
99Илья Шкурин
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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