«Спартак» победил ЦСКА в дополнительное время и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голы забили Зелимхан Бакаев (4-я минута), Эсекьель Понсе (14) и Джордан Ларссон (107). У проигравших отличились Игорь Дивеев (17) и Ильзат Ахметов (45). На 104-й минуте матча с поля за вторую желтую карточку был удален Понсе, также желтую карточку в этом эпизоде получил запасной голкипер «Спартака» Артем Ребров.

После первого тайма был заменен полузащитник «Спартака» Бакаев, получивший сотрясение мозга в одном из столкновений, вместо него на поле вышел Гус Тил. В ходе второго тайма матч был приостановлен на две минуты из-за использования пиротехники.