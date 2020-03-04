Семак: Градус напряженности в матче КР с «Ахматом» был высоким

«Зенит» в среду в Грозном обыграл «Ахмат» в дополнительное время со счетом 2:1. В полуфинале петербуржцы сыграют с московским «Спартаком».
«Это была настоящая кубковая игра. Мы владели инициативой по ходу матча, но не смогли воплотить ее в забитые мячи. Допустили ошибку в обороне, связанную с пенальти, абсолютно необязательную. «Стандарты», контратаки и подобные ситуации, которые могли привести к пенальти, возможно, были. К сожалению, мы поставили себя в сложное положение, когда пришлось отыгрываться. Естественно, после забитого мяча был эмоциональный отрезок, в котором «Ахмат» смотрелся хорошо, активно. Соперник разыграл один-два-три достаточно опасных «стандарта», — цитирует Семака сайт «Зенита».
«В дальнейшем, после того как отыгрались, не смогли забить мяч, когда “Ахмату” нужно было отыгрываться. Конечно, у нас было большое количество моментов, которые мы могли и должны были доводить до еще одного забитого мяча. В целом тяжелый, настоящий кубковый матч. Градус напряженности был высоким. Но мы сегодня в любом случае заслужили победу. Поздравляю команду и болельщиков с важной, тяжелой, трудной победой», — сказал Семак.