Семак: Градус напряженности в матче КР с «Ахматом» был высоким

Источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» в среду в Грозном обыграл «Ахмат» в дополнительное время со счетом 2:1. В полуфинале петербуржцы сыграют с московским «Спартаком».

«Это была настоящая кубковая игра. Мы владели инициативой по ходу матча, но не смогли воплотить ее в забитые мячи. Допустили ошибку в обороне, связанную с пенальти, абсолютно необязательную. «Стандарты», контратаки и подобные ситуации, которые могли привести к пенальти, возможно, были. К сожалению, мы поставили себя в сложное положение, когда пришлось отыгрываться. Естественно, после забитого мяча был эмоциональный отрезок, в котором «Ахмат» смотрелся хорошо, активно. Соперник разыграл один-два-три достаточно опасных «стандарта», — цитирует Семака сайт «Зенита».