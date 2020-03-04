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22:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак: Градус напряженности в матче КР с «Ахматом» был высоким

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сказал, что градус напряженности в матче четвертьфинала Кубка России по футболу с грозненским «Ахматом» был на высоком уровне.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» в среду в Грозном обыграл «Ахмат» в дополнительное время со счетом 2:1. В полуфинале петербуржцы сыграют с московским «Спартаком».

«Это была настоящая кубковая игра. Мы владели инициативой по ходу матча, но не смогли воплотить ее в забитые мячи. Допустили ошибку в обороне, связанную с пенальти, абсолютно необязательную. «Стандарты», контратаки и подобные ситуации, которые могли привести к пенальти, возможно, были. К сожалению, мы поставили себя в сложное положение, когда пришлось отыгрываться. Естественно, после забитого мяча был эмоциональный отрезок, в котором «Ахмат» смотрелся хорошо, активно. Соперник разыграл один-два-три достаточно опасных «стандарта», — цитирует Семака сайт «Зенита».

«В дальнейшем, после того как отыгрались, не смогли забить мяч, когда “Ахмату” нужно было отыгрываться. Конечно, у нас было большое количество моментов, которые мы могли и должны были доводить до еще одного забитого мяча. В целом тяжелый, настоящий кубковый матч. Градус напряженности был высоким. Но мы сегодня в любом случае заслужили победу. Поздравляю команду и болельщиков с важной, тяжелой, трудной победой», — сказал Семак.

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30 января© Ньюстюб
Ахмат
1:2ДВ
Основное время: 1:1 (0:0)
Зенит
Футбол, Кубок России, 1/4 финала4.03.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 16411 зрителей
Главные тренеры
Игорь ШалимовСергей Семак
Голы
Одисе Роши59′
Эмилиано Ариэль Ригони78′
Юрий Жирков97′
Составы команд
16Евгений Городов
41Михаил Кержаков
3Максим Ненахов
71′
15Вячеслав Караваев
8Мирослав Богосавац
3Дуглас Сантос
4Вилькер Анхель
86′
6Бранислав Иванович
15Андрей Семенов
44Ярослав Ракицкий
77Бернард Бериша
5Вильмар Барриос
19Олег Иванов
56′
27Магомед Оздоев
21Одисе Роши
112′
8Филипе Силва Малком
10Халид Кадыров
91Алексей Сутормин
64′
11Силва Лима Исмаэл
67′91′
17Олег Шатов
14Раванелли
114′
10Эмилиано Ариэль Ригони
106′
29Владимир Ильин
74′
4Йордан Осорио
17Аблай Мбенг
21Александр Ерохин
64′
88Денис Глушаков
82′
18Юрий Жирков
59Евгений Харин
Статистика
5Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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