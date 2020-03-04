5 голов, 120 минут, десятки моментов, решающий гол в меньшинстве. Топовое дерби на «Открытие Арене»
Вот это футбол от «Спартака» и ЦСКА.
Вот это футбол от «Спартака» и ЦСКА.
Российский футбол возвращается мощно. В первом же туре после камбэка зарубились «Зенит» и «Локомотив». А всего через несколько дней — главное дерби Всея Руси. «Спартак» — ЦСКА — пусть в четвертьфинале Кубка России, но тоже здорово. Еще и матч принципиальных соперников в формате «на вылет».
В старте «Спартака» главный зимний новичок —
У ЦСКА в запасе остался Алан Дзагоев. С «Уралом» плеймейкер отыграл 72 минуты и бурно отреагировал на свою замену (пнул бутылку и все такое). Сегодня Дзагоев не попал в старт. А вот хедлайнеры нападения ЦСКА — Чалов и Влашич — в основе команды Гончаренко.
Старт матча — тотальное безумие. В хорошем смысле. Сразу пошли голы, эффектные моменты, шикарный сюжет. «Спартак» забил уже на 4-й минуте — Бакаев в режиме «соло» разобрался с обороной армейцев и ввинтил мяч в угол Акинфеева. Очень качественный гол одного из главных талантов РФ. Еще и в ворота ЦСКА — идеальнее начала для Бакаева и «Спартака» сочинить было невозможно.
А уже на 14-й, казалось, дерби можно было закрывать. Ну, в плане интриги. Соболев внедрился в штрафную — а там защитники ЦСКА не заметили и Понсе. Форварды «Спартака» не стали ссориться
Но у команды Тедеско хватает проблем — как и у ЦСКА. Через пару минут армейцы реанимировали интригу — Дивеев четко разобрался, приняв мяч прямо перед Максименко. «Спартак» допустил простейшую ошибку в обороне — знакомая история. 1:2 всего за 17 минут — огненное дерби!
И ведь никто не занимался сушкой игры после. Никто не играл в прагматичный, осторожный футбол «на результат». Нет, «Спартак» и ЦСКА неслись вперед — у
А вот на 45+1 голевую передачу отдал Жиго. Вроде бы здорово для «Спартака», но ничего подобного. Потому что француз скинул мяч точно под удар… Ахметову. Лонгбол ЦСКА — неудачная игра Жико — четкий финишинг полузащитника ЦСКА. Вот вам и 2:2.
Перед вторым таймом Тедеско снял Бакаева. Вынужденно снял. У Зелимхана травма — очередной шанс для Тиля.
Вторая половина — максимум эмоций, жестких стыков и даже пиротехники.
Ещенко, Ларссон, Дзагоев, Обляков — все эти люди вышли на замену во втором тайме. И, соответственно, играли и в дополнительное время.
А основное финишировало еще одним бурным моментом: Дивеев сыграл рукой в штрафной, не дав Понсе добраться до мяча. Но Егоров (и VAR) не решились ставить 11-метровый на 90-й минуте в дерби. При 2:2. Но момент, мягко говоря, спорный.
В допах тоже была жара: снова моменты в режиме
Во втором
«Спартак» вдесятером выдержал навал армейцев, Шкурин не реализовал еще один момент, и
В полуфинале Кубка России нас ждет еще одна топовая вывеска — «Спартак» вышел на «Зенит», который тоже в допах дожал «Ахмат» в Грозном. Но в Москве сегодня точно был в разы более крутой матч.
|Доменико Тедеско
|Виктор Гончаренко
|Зелимхан Бакаев
|4′
|Игорь Дивеев
|17′
|Эсекиэль Понсе
|13′
|Ильзат Ахметов
|45+1′
|Джордан Ларссон
|107′
|98
|Александр Максименко
|35
|Игорь Акинфеев
|2
|Самюэль Жиго
|2
|Мариу Фернандес
45+3′
|14
|Георгий Джикия
|14
|Кирилл Набабкин
115′
|29
|Илья Кутепов
34′
|5
|Виктор Васин
|19
|Эсекиэль Понсе
68′103′
|78
|Игорь Дивеев
|33
|Алекс Крал
|8
|Никола Влашич
|47
|Роман Зобнин
109′
|25
|Кристиян Бистрович
|92
|Николай Рассказов
90′
|62
|Вадим Карпов
97′109′
|38
|Андрей Ещенко
|29
|Яка Бийол
|6
|Айртон
120′
|20
|Константин Кучаев
82′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|10
|Алан Дзагоев
|10
|Зелимхан Бакаев
46′
|7
|Ильзат Ахметов
78′
|8
|Гус Тил
|98
|Иван Обляков
80′
|77
|Александр Соболев
74′
|9
|Федор Чалов
94′
|23
|Джордан Ларссон
|99
|Илья Шкурин
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)