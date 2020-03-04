5 голов, 120 минут, десятки моментов, решающий гол в меньшинстве. Топовое дерби на «Открытие Арене»

Источник: Sport24

Российский футбол возвращается мощно. В первом же туре после камбэка зарубились «Зенит» и «Локомотив». А всего через несколько дней — главное дерби Всея Руси. «Спартак» — ЦСКА — пусть в четвертьфинале Кубка России, но тоже здорово. Еще и матч принципиальных соперников в формате «на вылет».

В старте «Спартака» главный зимний новичок — экс-страйкер «Крыльев Советов» Соболев. Понсе тоже очутился в основе, а вот Тиль — снова нет. Самый дорогой игрок в истории «Спартака» — на банке.

У ЦСКА в запасе остался Алан Дзагоев. С «Уралом» плеймейкер отыграл 72 минуты и бурно отреагировал на свою замену (пнул бутылку и все такое). Сегодня Дзагоев не попал в старт. А вот хедлайнеры нападения ЦСКА — Чалов и Влашич — в основе команды Гончаренко.

Старт матча — тотальное безумие. В хорошем смысле. Сразу пошли голы, эффектные моменты, шикарный сюжет. «Спартак» забил уже на 4-й минуте — Бакаев в режиме «соло» разобрался с обороной армейцев и ввинтил мяч в угол Акинфеева. Очень качественный гол одного из главных талантов РФ. Еще и в ворота ЦСКА — идеальнее начала для Бакаева и «Спартака» сочинить было невозможно.

А уже на 14-й, казалось, дерби можно было закрывать. Ну, в плане интриги. Соболев внедрился в штрафную — а там защитники ЦСКА не заметили и Понсе. Форварды «Спартака» не стали ссориться из-за одного мяча — ударил аргентинец. И правильно сделал — ноу ченс для Акинфеева. 2:0 — сумасшедший старт красно-белых.

Но у команды Тедеско хватает проблем — как и у ЦСКА. Через пару минут армейцы реанимировали интригу — Дивеев четко разобрался, приняв мяч прямо перед Максименко. «Спартак» допустил простейшую ошибку в обороне — знакомая история. 1:2 всего за 17 минут — огненное дерби!

И ведь никто не занимался сушкой игры после. Никто не играл в прагматичный, осторожный футбол «на результат». Нет, «Спартак» и ЦСКА неслись вперед — у красно-белых было больше моментов, но ни Бакаев, ни Соболев, ни Айртон свои шансы в гол не трансформировали. «Спартак» постоянно находил свободные зоны в обороне армейцев. Но и ЦСКА замучил красно-белых кроссами — даже три ЦЗ не помогали команде Тедеско. У Влашича и Набабкина были отличные моменты забить после навесов — но счет 2:1 сохранили до конца тайма.

А вот на 45+1 голевую передачу отдал Жиго. Вроде бы здорово для «Спартака», но ничего подобного. Потому что француз скинул мяч точно под удар… Ахметову. Лонгбол ЦСКА — неудачная игра Жико — четкий финишинг полузащитника ЦСКА. Вот вам и 2:2. Мега-насыщенный первый тайм. Даже перерыв был насыщенным.

Перед вторым таймом Тедеско снял Бакаева. Вынужденно снял. У Зелимхана травма — очередной шанс для Тиля.

Вторая половина — максимум эмоций, жестких стыков и даже пиротехники. Из-за файеров игру остановили на пару минут. Немного остановились и «Спартак» с ЦСКА — нет, носились они по-прежнему как безумные. Но с моментами было не так чудесно, как в первом тайме. И все же Зобнин и Ко отыскали пару шансов. Как и армейцы. Но такую игру надо смотреть не 90 минут. А 120.

Ещенко, Ларссон, Дзагоев, Обляков — все эти люди вышли на замену во втором тайме. И, соответственно, играли и в дополнительное время.

А основное финишировало еще одним бурным моментом: Дивеев сыграл рукой в штрафной, не дав Понсе добраться до мяча. Но Егоров (и VAR) не решились ставить 11-метровый на 90-й минуте в дерби. При 2:2. Но момент, мягко говоря, спорный.

В допах тоже была жара: снова моменты в режиме нон-стоп у обеих команд, вышедший на замену Шкурин залупил в штангу, а Понсе — залупил локтем в живот Карпова. Это вторая желтая и удаление на 103-й минуте. Ух, ну и матч.

Во втором экстра-тайме ЦСКА, в большинстве, сразу же… пропустил. Удивительно, но так и есть. Ну, а что, такому классному матчу полагается голливудский сюжет! Неожиданный. «Спартаку» для гола не понадобилось 9 полевых игроков — всего лишь один. И один вратарь. Вынос Максименко на 80 метров — открывание Ларссона — мощный удар прямо в угол!. Делов-то. ЦСКА пропустил катастрофически простой гол.

«Спартак» вдесятером выдержал навал армейцев, Шкурин не реализовал еще один момент, и красно-белые выиграли в этом безумии. Красная карточка Понсе в итоге совсем не помогла ЦСКА. Скорее наоборот. 3:2 — «Спартак» побеждает в ядерном дерби!