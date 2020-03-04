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22:49 (мск), источник: Sport24

5 голов, 120 минут, десятки моментов, решающий гол в меньшинстве. Топовое дерби на «Открытие Арене»

Вот это футбол от «Спартака» и ЦСКА.

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Источник: Sport24

Российский футбол возвращается мощно. В первом же туре после камбэка зарубились «Зенит» и «Локомотив». А всего через несколько дней — главное дерби Всея Руси. «Спартак» — ЦСКА — пусть в четвертьфинале Кубка России, но тоже здорово. Еще и матч принципиальных соперников в формате «на вылет».

В старте «Спартака» главный зимний новичок — экс-страйкер «Крыльев Советов» Соболев. Понсе тоже очутился в основе, а вот Тиль — снова нет. Самый дорогой игрок в истории «Спартака» — на банке.

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У ЦСКА в запасе остался Алан Дзагоев. С «Уралом» плеймейкер отыграл 72 минуты и бурно отреагировал на свою замену (пнул бутылку и все такое). Сегодня Дзагоев не попал в старт. А вот хедлайнеры нападения ЦСКА — Чалов и Влашич — в основе команды Гончаренко.

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Старт матча — тотальное безумие. В хорошем смысле. Сразу пошли голы, эффектные моменты, шикарный сюжет. «Спартак» забил уже на 4-й минуте — Бакаев в режиме «соло» разобрался с обороной армейцев и ввинтил мяч в угол Акинфеева. Очень качественный гол одного из главных талантов РФ. Еще и в ворота ЦСКА — идеальнее начала для Бакаева и «Спартака» сочинить было невозможно.

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А уже на 14-й, казалось, дерби можно было закрывать. Ну, в плане интриги. Соболев внедрился в штрафную — а там защитники ЦСКА не заметили и Понсе. Форварды «Спартака» не стали ссориться из-за одного мяча — ударил аргентинец. И правильно сделал — ноу ченс для Акинфеева. 2:0 — сумасшедший старт красно-белых.

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Но у команды Тедеско хватает проблем — как и у ЦСКА. Через пару минут армейцы реанимировали интригу — Дивеев четко разобрался, приняв мяч прямо перед Максименко. «Спартак» допустил простейшую ошибку в обороне — знакомая история. 1:2 всего за 17 минут — огненное дерби!

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И ведь никто не занимался сушкой игры после. Никто не играл в прагматичный, осторожный футбол «на результат». Нет, «Спартак» и ЦСКА неслись вперед — у красно-белых было больше моментов, но ни Бакаев, ни Соболев, ни Айртон свои шансы в гол не трансформировали. «Спартак» постоянно находил свободные зоны в обороне армейцев. Но и ЦСКА замучил красно-белых кроссами — даже три ЦЗ не помогали команде Тедеско. У Влашича и Набабкина были отличные моменты забить после навесов — но счет 2:1 сохранили до конца тайма.

А вот на 45+1 голевую передачу отдал Жиго. Вроде бы здорово для «Спартака», но ничего подобного. Потому что француз скинул мяч точно под удар… Ахметову. Лонгбол ЦСКА — неудачная игра Жико — четкий финишинг полузащитника ЦСКА. Вот вам и 2:2. Мега-насыщенный первый тайм. Даже перерыв был насыщенным.

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Перед вторым таймом Тедеско снял Бакаева. Вынужденно снял. У Зелимхана травма — очередной шанс для Тиля.

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Вторая половина — максимум эмоций, жестких стыков и даже пиротехники. Из-за файеров игру остановили на пару минут. Немного остановились и «Спартак» с ЦСКА — нет, носились они по-прежнему как безумные. Но с моментами было не так чудесно, как в первом тайме. И все же Зобнин и Ко отыскали пару шансов. Как и армейцы. Но такую игру надо смотреть не 90 минут. А 120.

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Ещенко, Ларссон, Дзагоев, Обляков — все эти люди вышли на замену во втором тайме. И, соответственно, играли и в дополнительное время.

А основное финишировало еще одним бурным моментом: Дивеев сыграл рукой в штрафной, не дав Понсе добраться до мяча. Но Егоров (и VAR) не решились ставить 11-метровый на 90-й минуте в дерби. При 2:2. Но момент, мягко говоря, спорный.

В допах тоже была жара: снова моменты в режиме нон-стоп у обеих команд, вышедший на замену Шкурин залупил в штангу, а Понсе — залупил локтем в живот Карпова. Это вторая желтая и удаление на 103-й минуте. Ух, ну и матч.

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Во втором экстра-тайме ЦСКА, в большинстве, сразу же… пропустил. Удивительно, но так и есть. Ну, а что, такому классному матчу полагается голливудский сюжет! Неожиданный. «Спартаку» для гола не понадобилось 9 полевых игроков — всего лишь один. И один вратарь. Вынос Максименко на 80 метров — открывание Ларссона — мощный удар прямо в угол!. Делов-то. ЦСКА пропустил катастрофически простой гол.

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«Спартак» вдесятером выдержал навал армейцев, Шкурин не реализовал еще один момент, и красно-белые выиграли в этом безумии. Красная карточка Понсе в итоге совсем не помогла ЦСКА. Скорее наоборот. 3:2 — «Спартак» побеждает в ядерном дерби!

В полуфинале Кубка России нас ждет еще одна топовая вывеска — «Спартак» вышел на «Зенит», который тоже в допах дожал «Ахмат» в Грозном. Но в Москве сегодня точно был в разы более крутой матч.

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23 декабря 2019© Ньюстюб
Спартак
3:2ДВ
Основное время: 2:2 (2:2)
ЦСКА
Футбол, Кубок России, 1/4 финала4.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена
Главные тренеры
Доменико ТедескоВиктор Гончаренко
Голы
Зелимхан Бакаев4′
Игорь Дивеев17′
Эсекиэль Понсе13′
Ильзат Ахметов45+1′
Джордан Ларссон107′
Составы команд
98Александр Максименко
35Игорь Акинфеев
2Самюэль Жиго
2Мариу Фернандес
45+3′
14Георгий Джикия
14Кирилл Набабкин
115′
29Илья Кутепов
34′
5Виктор Васин
19Эсекиэль Понсе
68′103′
78Игорь Дивеев
33Алекс Крал
8Никола Влашич
47Роман Зобнин
109′
25Кристиян Бистрович
92Николай Рассказов
90′
62Вадим Карпов
97′109′
38Андрей Ещенко
29Яка Бийол
6Айртон
120′
20Константин Кучаев
82′
25Лоренсо Мельгарехо
10Алан Дзагоев
10Зелимхан Бакаев
46′
7Ильзат Ахметов
78′
8Гус Тил
98Иван Обляков
80′
77Александр Соболев
74′
9Федор Чалов
94′
23Джордан Ларссон
99Илья Шкурин
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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