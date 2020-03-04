Федун: Судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» дома обыграл столичный ЦСКА в дополнительное время со счетом 3:2.

«Могу сказать, что это настоящее дерби, настоящая кубковая игра. Игра активная — с ошибками, со страстью, травмами и судейскими ляпами, — сказал Федун. — При счете 2:0 не хватило концентрации — все говорят, что это самый плохой счет. Две ошибки — два гола, так бывает».

В конце второго тайма судья Сергей Иванов не стал назначать пенальти за попадание мяча в руку армейца Игоря Дивеева в штрафной. «Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается, и слава богу», — отметил он. На 104-й минуте Иванов удалил спартаковца Эсекьеля Понсе.