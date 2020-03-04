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4 марта, источник: ТАСС

Федун: Судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Арбитру не удалось испортить своими действиями матч четвертьфинала Олимп — Кубка России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА. Об этом ТАСС рассказал владелец «Спартака» Леонид Федун.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» дома обыграл столичный ЦСКА в дополнительное время со счетом 3:2.

«Могу сказать, что это настоящее дерби, настоящая кубковая игра. Игра активная — с ошибками, со страстью, травмами и судейскими ляпами, — сказал Федун. — При счете 2:0 не хватило концентрации — все говорят, что это самый плохой счет. Две ошибки — два гола, так бывает».

В конце второго тайма судья Сергей Иванов не стал назначать пенальти за попадание мяча в руку армейца Игоря Дивеева в штрафной. «Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается, и слава богу», — отметил он. На 104-й минуте Иванов удалил спартаковца Эсекьеля Понсе.

В полуфинальном матче «Спартак» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 23 апреля.

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2 февраля© Ньюстюб
Спартак
3:2ДВ
Основное время: 2:2 (2:2)
ЦСКА
Футбол, Кубок России, 1/4 финала4.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 39578 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоВиктор Гончаренко
Голы
Зелимхан Бакаев4′
Игорь Дивеев17′
Эсекиэль Понсе13′
Ильзат Ахметов45+1′
Джордан Ларссон107′
Составы команд
98Александр Максименко
35Игорь Акинфеев
2Самюэль Жиго
2Мариу Фернандес
45+3′
14Георгий Джикия
14Кирилл Набабкин
115′
29Илья Кутепов
34′
5Виктор Васин
19Эсекиэль Понсе
67′102′
78Игорь Дивеев
33Алекс Крал
8Никола Влашич
47Роман Зобнин
109′
25Кристиян Бистрович
92Николай Рассказов
90′
62Вадим Карпов
97′108′
38Андрей Ещенко
29Яка Бийол
6Айртон
119′
20Константин Кучаев
82′
25Лоренсо Мельгарехо
10Алан Дзагоев
10Зелимхан Бакаев
46′
7Ильзат Ахметов
78′
8Гус Тил
98Иван Обляков
80′
77Александр Соболев
74′
9Федор Чалов
94′
23Джордан Ларссон
99Илья Шкурин
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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