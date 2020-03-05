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18«Реал» выиграл класико
09:06 (мск), источник: Газета.Ру

Доскакали до полуфинала: как «Спартак» обыграл ЦСКА

В среду на стадионе «Открытие Арена» состоялось классическое дерби «Спартак» — ЦСКА. Обе команды проводили свой второй матч после возобновления весенней части российского сезона, что сказалось на форме футболистов. «Газета.Ru» представляет вашему вниманию репортаж с кубкового противостояния.

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Для московского «Спартака» четвертьфинал против столичных армейцев — главная игра в текущем сезоне. В результате отвратительного отрезка в сентябре красно-белые лишили себя борьбы за еврокубки в Российской премьер-лиге, поэтому единственной целью для команды Доменико Тедеско остался Кубок России. У ЦСКА положение куда лучше, чем у оппонентов. Коллектив под руководством Виктора Гончаренко продолжает свое становление, параллельно борясь за вторую путевку от России в групповой этап Лиги чемпионов (первая, очевидно, достанется петербургскому «Зениту») и за национальный кубок.

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Перед очной встречей соперники провели первые матчи в весенней части чемпионата России — спартаковцы на «ВТБ Арене» обыграли «Динамо» со счетом 2:0 и показали качественный футбол, чем серьезно подняли настроение своим болельщикам. Красно-синие, напротив, сыграли не очень здорово и лишь в самой концовке усилиями бразильского россиянина Марио Фернандеса спасли ничью в игре против екатеринбургского «Урала». На бровке в том матче отсутствовал главный тренер команды, отбывавший дисквалификацию из-за нецензурной брани в декабрьской игре против «Сочи». По мнению игроков, заменявший его Сергей Овчинников справился со своими обязанностями и не был виновен в плохом результате команды.

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Во время стартовых минут дерби определялся полуфинальный соперник победителя текущей игры. В Грозном выясняли отношения местный «Ахмат» и «Зенит», которые находятся на разных полюсах в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. К стартовому свистку московского матча чеченская команда лидировала в счете, но занятно, что спартаковцы первый мяч забили практически синхронно с ответным зенитовским: пушечным ударом из-за штрафной в самый угол ворот Зелимхан Бакаев открыл счет.

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Радости активной трибуны фанатов не было предела, но это было только начало — спустя девять минут Эсекьель Понсе удвоил преимущество «Спартака». Армейская команда и не думала паниковать и сдаваться — мгновенный ответ Игоря Дивеева после розыгрыша углового сократил отставание до минимума.

Голевой удар был нанесен с линии вратарской — оппонента потерял Самюэль Жиго.

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Количество моментов просто зашкаливало: Соболев, Рассказов, Бакаев — все они упустили хорошие возможности для того, чтобы забить. У армейцев в атаке неплохо проявляли себя Набабкин, Фернандес и Влашич.

Предугадать, куда качнется чаша весов в следующий момент, было невозможно: уж очень плохо оборонялись и те, и другие. Часто это приводило к обострению и без того накалившейся до предела ситуации, нарушение Кутепова на Влашиче заставило оппонентов пободаться.

На 38-й минуте игры Зелимхана увели с поля, где продолжили оказывать ему помощь после столкновения с Дивеевым. Благо, ушиб оказался терпимым — спартаковец быстро вернулся на поле. Но как оказалось позже, ненадолго.

Игроки Виктора Гончаренко в концовке тайма добавили оборотов и вернули интригу: второй раз в игре результативно ошибся Жиго, позволивший Ильзату Ахметову пробить из убойного положения — 2:2.

По окончании первой половины игроки «Спартака» и ЦСКА по дороге в подтрибунное помещение устроили потасовку — Артем Ребров высказал претензии молодому защитнику ЦСКА Вадиму Карпову и толкнул его в голову. Запасной вратарь хозяев, отмечающий, к слову, сегодня свое 36-летие, быстро получил отпор от Марио Фернандеса, заступившегося за своего партнера по команде.

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В перерыве «Зенит» оформил выход в полуфинал Кубка России — успех петербуржцам принес точный удар вечно молодого Юрия Жиркова на 97-й минуте, а Доменико Тедеско выпустил вместо травмировавшегося Бакаева нидерландца Гуса Тила. Тут же стало известно, что в столкновении с Дивеевым Бакаев получил сотрясение мозга.

Вторую половину «Спартак» начал с давления и на протяжении десяти минут не выпускал гостей с их половины поля. В это время фанатская трибуна хозяев активно гнала своих любимцев вперед. Но первая же армейская контратака чуть не закончилась тотальным фиаско для красно-белых — лишь подкат Жиго спас «Спартак» от третьего пропущенного мяча.

Затем атакующий потенциал обеих команд подугас, все-таки для игроков это всего лишь второй официальный матч после зимнего перерыва, поэтому фанатам пришлось развлекаться самостоятельно. Армейский сектор устроил зажигательное пирошоу, из-за которого, правда, арбитр матча Сергей Иванов на некоторое время приостановил игру.

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Крал забросил мяч в свободную зону, вокруг которой не было ни одного футболиста в черных футболках — страховать пришлось Акинфееву, своевременно вышедшему из ворот.

Вскоре на поле стадиона появился полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.

Его встретили громким свистом — у воспитанника ЦСКА особое отношение к извечным соперникам.

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В следующей атаке Тил навешивал в штрафную, и в этот момент с трибун послышалось: «Слишком мягко»! Но аккуратный кросс нашел голову Соболева, а тот пробил вплотную со штангой.

На 68-й минуте хозяева могли забить третий гол — после затяжной позиционной атаки головой в упор бил Александр Соболев, но Акинфеев смог сложиться и поймать мяч.

Айртон получил пространство перед штрафной, но запустил мяч сильно выше ворот. А в следующей атаке Дзагоев в падении замкнул подачу с левого фланга в исполнении Николы Влашича и был в сантиметрах от того, чтобы принести победу своей команде в основное время.

В начале первого дополнительного тайма Федор Чалов уступил место на поле Илье Шкурину. Белорус на сотой минуте обработал мяч, развернулся и пробил в ближний угол — нет гола, «Спартак» спасла штанга.

Особо острым в первом экстратайме стало противоборство Эсекеля Понсе и Вадима Карпова: сначала россиянин заехал локтем в аргентинца, а затем заработал на себе фол, за который № 19 получил вторую желтую карточку.

Это решение рефери вывело из себя скамейку «Спартака» — предупреждение получил даже Артем Ребров, сильно возмущавшийся действиями Иванова. Да, такой день рождения голкипер забудет еще не скоро.

Джордан Ларссон воткнул мяч в створ ворот Акинфеева — 3:2!

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«Открытие Арена» беснуется в экстазе, в кучу малу около углового флажка прибежал даже Доменико Тедеско, а фанаты с северной трибуны запели свои традиционные победные мотивы! Дело близилось к победе хозяев, и тут в игру вступили маленькие футбольные хитрости — паузы после падений красно-белых затягивались, мяч после фолов разыгрывался не так быстро, как мог бы:

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Но несмотря на это, ЦСКА не терял надежды на то, чтобы забить третий. Зрители досматривали матч стоя и встретили финальный свисток бурными овациями.

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Георгий Джикия вместе со своими партнерами подошли к трибуне В и поучаствовали в перекличке с фанатами:

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Яркая победа над принципиальным соперником была добыта спартаковцами в меньшинстве, а завершившееся дерби имеет все шансы войти в историю и стать одним из классических. Тех, которые будут вспоминаться еще долгое-долгое время.

Максим Гужевский

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Спартак
3:2ДВ
Основное время: 2:2 (2:2)
ЦСКА
Футбол, Кубок России, 1/4 финала4.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 39578 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоВиктор Гончаренко
Голы
Зелимхан Бакаев4′
Игорь Дивеев17′
Эсекиэль Понсе13′
Ильзат Ахметов45+1′
Джордан Ларссон107′
Составы команд
98Александр Максименко
35Игорь Акинфеев
2Самюэль Жиго
2Мариу Фернандес
45+3′
14Георгий Джикия
14Кирилл Набабкин
115′
29Илья Кутепов
34′
5Виктор Васин
19Эсекиэль Понсе
67′102′
78Игорь Дивеев
33Алекс Крал
8Никола Влашич
47Роман Зобнин
109′
25Кристиян Бистрович
92Николай Рассказов
90′
62Вадим Карпов
97′108′
38Андрей Ещенко
29Яка Бийол
6Айртон
119′
20Константин Кучаев
82′
25Лоренсо Мельгарехо
10Алан Дзагоев
10Зелимхан Бакаев
46′
7Ильзат Ахметов
78′
8Гус Тил
98Иван Обляков
80′
77Александр Соболев
74′
9Федор Чалов
94′
23Джордан Ларссон
99Илья Шкурин
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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