Тедеско vs Гончаренко. Кто не прав?
Обозреватели «СЭ» — о конфликте между Доменико Тедеско и Виктором Гончаренко.
Обозреватели «СЭ» — о конфликте между Доменико Тедеско и Виктором Гончаренко.
После окончания матча тренер «Спартака» хотел пожать руку Гончаренко, но тот отказался это делать. А когда Тедеско попытался обнять коллегу из ЦСКА, тот оттолкнул немца. При этом на
Константин Алексеев:
— Да нормальная история. Одного логично перехлестнуло, второй логично отстранился. Тедеско — не Кононов и не поздний Бесков, чтобы держать всё в себе. Я смотрел футбол в компании давнего товарища Доменико — сдержанного немца, который от переживаний еле дожил до финального свистка. Что уж ждать от темпераментного уроженца Италии. Два прошедших дерби были для него чрезвычайно важными, вот и скакал. Это футбол, эмоции. Важно, что комментарии сторон на
Дмитрий Гирин:
— После матча оба участника инцидента говорили об эмоциях. Виктор Гончаренко — о том, что футбол вообще эмоциональный вид спорта, а бедных тренеров, мол, зажимают со всех сторон строгими правилами. Доменико Тедеско на правах победителя был благодушен — мол, не вижу ничего страшного в случившемся.
Немца тоже захлестнули эмоции — как видно по видеозаписи, он, судя по всему, уже хотел рвануть на поле, чтобы праздновать вместе со своими игроками, но потом как будто спохватился и вспомнил о рукопожатии.
Возможно, Гончаренко это немного задело. Но оправданием служить не может, равно как и слова про эмоции. В конце концов, это не первый случай не слишком красивого поведения тренера. В октябре он буквально сбежал с
Да, это не
Игорь Рабинер:
— На мой взгляд, в ситуации 30 на 70 вина Гончаренко. Рукопожатие тренеров после игры — норма этикета, какие бы эмоции у тебя ни были. Тем более, что никаких поводов по судейству не жать руку тренеру соперников у тебя не было — скорее наоборот. Да, он показал — не надо, мол, подходить, но не имел для того никаких оснований. Да, затем Тедеско полез к нему слишком навязчиво, но и тут так акцентированно отталкивать его тоже было некрасиво. Уверен, что они сами во всем разберутся, тем более что на
Гоша Чернов:
— Оба неправы. Эмоции — это то, для чего существует футбол. Но эмоции должны проявлять болельщики и/или футболисты (но это в крайнем случае). Тренеры, как и судьи, — старшие на поле. Они должны подавать пример всем остальным, а Тедеско и Гончаренко подали по плохому примеру. Даже по два плохих примера.
2. Второе по Тедеско — прыжок на Гончаренко. Отказался — и не надо. Насильно заставлять человека
3. Гончаренко можно понять — Тедеско его невольно подразнил. Но показывать ему «стоп» тоже не надо было. Теперь все считают тренера ЦСКА обиженным.
4. Когда немец приобнял армейского коллегу, тот резко отмахнулся. Понятно, что эмоции, но и тут следовало держать себя в руках. Он бы через мгновение отошел, а Гончаренко вышел бы из ситуации с честью.
Но все эти советы — точно не для людей в состоянии аффекта.
|Доменико Тедеско
|Виктор Гончаренко
|Зелимхан Бакаев
|4′
|Игорь Дивеев
|17′
|Эсекиэль Понсе
|13′
|Ильзат Ахметов
|45+1′
|Джордан Ларссон
|107′
|98
|Александр Максименко
|35
|Игорь Акинфеев
|2
|Самюэль Жиго
|2
|Мариу Фернандес
45+3′
|14
|Георгий Джикия
|14
|Кирилл Набабкин
115′
|29
|Илья Кутепов
34′
|5
|Виктор Васин
|19
|Эсекиэль Понсе
67′102′
|78
|Игорь Дивеев
|33
|Алекс Крал
|8
|Никола Влашич
|47
|Роман Зобнин
109′
|25
|Кристиян Бистрович
|92
|Николай Рассказов
90′
|62
|Вадим Карпов
97′108′
|38
|Андрей Ещенко
|29
|Яка Бийол
|6
|Айртон
119′
|20
|Константин Кучаев
82′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|10
|Алан Дзагоев
|10
|Зелимхан Бакаев
46′
|7
|Ильзат Ахметов
78′
|8
|Гус Тил
|98
|Иван Обляков
80′
|77
|Александр Соболев
74′
|9
|Федор Чалов
94′
|23
|Джордан Ларссон
|99
|Илья Шкурин
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)