Тедеско vs Гончаренко. Кто не прав?

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После окончания матча тренер «Спартака» хотел пожать руку Гончаренко, но тот отказался это делать. А когда Тедеско попытался обнять коллегу из ЦСКА, тот оттолкнул немца. При этом на пресс-конференции оба специалиста дали понять, что конфликт исчерпан.

Константин Алексеев:

— Да нормальная история. Одного логично перехлестнуло, второй логично отстранился. Тедеско — не Кононов и не поздний Бесков, чтобы держать всё в себе. Я смотрел футбол в компании давнего товарища Доменико — сдержанного немца, который от переживаний еле дожил до финального свистка. Что уж ждать от темпераментного уроженца Италии. Два прошедших дерби были для него чрезвычайно важными, вот и скакал. Это футбол, эмоции. Важно, что комментарии сторон на пресс-конференции совершенно адекватные. Дело житейское.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f48243634e0c1666fdf5" data-vnd="f48243634e0c1666fdf5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f48243634e0c1666fdf5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Гирин:

— После матча оба участника инцидента говорили об эмоциях. Виктор Гончаренко — о том, что футбол вообще эмоциональный вид спорта, а бедных тренеров, мол, зажимают со всех сторон строгими правилами. Доменико Тедеско на правах победителя был благодушен — мол, не вижу ничего страшного в случившемся.

Немца тоже захлестнули эмоции — как видно по видеозаписи, он, судя по всему, уже хотел рвануть на поле, чтобы праздновать вместе со своими игроками, но потом как будто спохватился и вспомнил о рукопожатии.

Возможно, Гончаренко это немного задело. Но оправданием служить не может, равно как и слова про эмоции. В конце концов, это не первый случай не слишком красивого поведения тренера. В октябре он буквально сбежал с пресс-конференции после поражения от «Ростова», не дав журналистам задать ни единого вопроса. Потом было «лицо попроще» в Сочи, за что Гончаренко получил три матча дисквалификации. Теперь — инцидент с Тедеско.

Да, это не какой-то страшный проступок, но это было некрасиво. Понятно, что матч был сумасшедшим по накалу, что результаты ЦСКА пока не очень, что нервы как канаты, но публичный человек, представитель уважаемого клуба, не может позволить себе такое поведение. А последующие слова про эмоции — как по мне, несерьезны.

Игорь Рабинер:

— На мой взгляд, в ситуации 30 на 70 вина Гончаренко. Рукопожатие тренеров после игры — норма этикета, какие бы эмоции у тебя ни были. Тем более, что никаких поводов по судейству не жать руку тренеру соперников у тебя не было — скорее наоборот. Да, он показал — не надо, мол, подходить, но не имел для того никаких оснований. Да, затем Тедеско полез к нему слишком навязчиво, но и тут так акцентированно отталкивать его тоже было некрасиво. Уверен, что они сами во всем разберутся, тем более что на пресс-конференции ни один из двоих не стал усугублять ситуацию, но Виктор Михайлович — при всем моем к нему безусловном уважении — срывается все чаще. Тренер топ-клуба страны должен уметь держать себя в руках при любых обстоятельствах.

Гоша Чернов:

— Оба неправы. Эмоции — это то, для чего существует футбол. Но эмоции должны проявлять болельщики и/или футболисты (но это в крайнем случае). Тренеры, как и судьи, — старшие на поле. Они должны подавать пример всем остальным, а Тедеско и Гончаренко подали по плохому примеру. Даже по два плохих примера.

1. Тедеско изначально зачем-то скакал перед Гончаренко — я понимаю, что тренер «Спартака» бежал праздновать победу, но нужно проявлять уважение к сопернику, особенно когда он рядом. Нужно сначала спокойно пожать руку коллеге, а потом уже отмечать с фанатами и футболистами.

2. Второе по Тедеско — прыжок на Гончаренко. Отказался — и не надо. Насильно заставлять человека что-то делать излишне.

3. Гончаренко можно понять — Тедеско его невольно подразнил. Но показывать ему «стоп» тоже не надо было. Теперь все считают тренера ЦСКА обиженным.

4. Когда немец приобнял армейского коллегу, тот резко отмахнулся. Понятно, что эмоции, но и тут следовало держать себя в руках. Он бы через мгновение отошел, а Гончаренко вышел бы из ситуации с честью.