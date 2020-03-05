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09:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тедеско vs Гончаренко. Кто не прав?

Обозреватели «СЭ» — о конфликте между Доменико Тедеско и Виктором Гончаренко.

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После окончания матча тренер «Спартака» хотел пожать руку Гончаренко, но тот отказался это делать. А когда Тедеско попытался обнять коллегу из ЦСКА, тот оттолкнул немца. При этом на пресс-конференции оба специалиста дали понять, что конфликт исчерпан.

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Константин Алексеев:

— Да нормальная история. Одного логично перехлестнуло, второй логично отстранился. Тедеско — не Кононов и не поздний Бесков, чтобы держать всё в себе. Я смотрел футбол в компании давнего товарища Доменико — сдержанного немца, который от переживаний еле дожил до финального свистка. Что уж ждать от темпераментного уроженца Италии. Два прошедших дерби были для него чрезвычайно важными, вот и скакал. Это футбол, эмоции. Важно, что комментарии сторон на пресс-конференции совершенно адекватные. Дело житейское.

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Дмитрий Гирин:

— После матча оба участника инцидента говорили об эмоциях. Виктор Гончаренко — о том, что футбол вообще эмоциональный вид спорта, а бедных тренеров, мол, зажимают со всех сторон строгими правилами. Доменико Тедеско на правах победителя был благодушен — мол, не вижу ничего страшного в случившемся.

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Немца тоже захлестнули эмоции — как видно по видеозаписи, он, судя по всему, уже хотел рвануть на поле, чтобы праздновать вместе со своими игроками, но потом как будто спохватился и вспомнил о рукопожатии.

Возможно, Гончаренко это немного задело. Но оправданием служить не может, равно как и слова про эмоции. В конце концов, это не первый случай не слишком красивого поведения тренера. В октябре он буквально сбежал с пресс-конференции после поражения от «Ростова», не дав журналистам задать ни единого вопроса. Потом было «лицо попроще» в Сочи, за что Гончаренко получил три матча дисквалификации. Теперь — инцидент с Тедеско.

Да, это не какой-то страшный проступок, но это было некрасиво. Понятно, что матч был сумасшедшим по накалу, что результаты ЦСКА пока не очень, что нервы как канаты, но публичный человек, представитель уважаемого клуба, не может позволить себе такое поведение. А последующие слова про эмоции — как по мне, несерьезны.

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Игорь Рабинер:

— На мой взгляд, в ситуации 30 на 70 вина Гончаренко. Рукопожатие тренеров после игры — норма этикета, какие бы эмоции у тебя ни были. Тем более, что никаких поводов по судейству не жать руку тренеру соперников у тебя не было — скорее наоборот. Да, он показал — не надо, мол, подходить, но не имел для того никаких оснований. Да, затем Тедеско полез к нему слишком навязчиво, но и тут так акцентированно отталкивать его тоже было некрасиво. Уверен, что они сами во всем разберутся, тем более что на пресс-конференции ни один из двоих не стал усугублять ситуацию, но Виктор Михайлович — при всем моем к нему безусловном уважении — срывается все чаще. Тренер топ-клуба страны должен уметь держать себя в руках при любых обстоятельствах.

Гоша Чернов:

— Оба неправы. Эмоции — это то, для чего существует футбол. Но эмоции должны проявлять болельщики и/или футболисты (но это в крайнем случае). Тренеры, как и судьи, — старшие на поле. Они должны подавать пример всем остальным, а Тедеско и Гончаренко подали по плохому примеру. Даже по два плохих примера.

1. Тедеско изначально зачем-то скакал перед Гончаренко — я понимаю, что тренер «Спартака» бежал праздновать победу, но нужно проявлять уважение к сопернику, особенно когда он рядом. Нужно сначала спокойно пожать руку коллеге, а потом уже отмечать с фанатами и футболистами.

2. Второе по Тедеско — прыжок на Гончаренко. Отказался — и не надо. Насильно заставлять человека что-то делать излишне.

3. Гончаренко можно понять — Тедеско его невольно подразнил. Но показывать ему «стоп» тоже не надо было. Теперь все считают тренера ЦСКА обиженным.

4. Когда немец приобнял армейского коллегу, тот резко отмахнулся. Понятно, что эмоции, но и тут следовало держать себя в руках. Он бы через мгновение отошел, а Гончаренко вышел бы из ситуации с честью.

Но все эти советы — точно не для людей в состоянии аффекта.

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Спартак
3:2ДВ
Основное время: 2:2 (2:2)
ЦСКА
Футбол, Кубок России, 1/4 финала4.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 39578 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоВиктор Гончаренко
Голы
Зелимхан Бакаев4′
Игорь Дивеев17′
Эсекиэль Понсе13′
Ильзат Ахметов45+1′
Джордан Ларссон107′
Составы команд
98Александр Максименко
35Игорь Акинфеев
2Самюэль Жиго
2Мариу Фернандес
45+3′
14Георгий Джикия
14Кирилл Набабкин
115′
29Илья Кутепов
34′
5Виктор Васин
19Эсекиэль Понсе
67′102′
78Игорь Дивеев
33Алекс Крал
8Никола Влашич
47Роман Зобнин
109′
25Кристиян Бистрович
92Николай Рассказов
90′
62Вадим Карпов
97′108′
38Андрей Ещенко
29Яка Бийол
6Айртон
119′
20Константин Кучаев
82′
25Лоренсо Мельгарехо
10Алан Дзагоев
10Зелимхан Бакаев
46′
7Ильзат Ахметов
78′
8Гус Тил
98Иван Обляков
80′
77Александр Соболев
74′
9Федор Чалов
94′
23Джордан Ларссон
99Илья Шкурин
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
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