Из-за него пошла потасовка и удалили Понсе. Даже не верится, что Карпову из ЦСКА всего 17
Главное, что надо знать про защитника, для которого это дерби было первым в жизни.
Главное, что надо знать про защитника, для которого это дерби было первым в жизни.
Мы уже настолько привыкли к Вадиму Карпову в основном составе ЦСКА, что потихоньку забываем — ему
После двух эпизодов с участием Карпова бушевали нешуточные страсти.
— Что произошло в перерыве? Ребров и Ещенко начали притеснять Карпова, хотели надавить на него. Мы вмешались, чтобы не позволить запугать молодого товарища. Я не позволил оказать давление. Вратарь его оттолкнул, а я оттолкнул его. Это недопустимо, нельзя так себя вести независимо от возраста игрока. Надо уважать соперника и вести себя достойно., — сказал Марио Фернандес после матча.
Игра «на повышенных эмоциях» продолжилась и после перерыва. Именно за фол на Карпове вторую жёлтую карточку заработал нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Эпизод довольно спорный, кажется, что судья Сергей Иванов просто ошибся. В этом единоборстве аргентинец, безусловно, нарушил правила, но достаточно было назначить штрафной. Видимо, по реакции Карпова ростовский арбитр решил, что Понсе нанёс центральному защитнику ЦСКА удар локтем в лицо. Система VAR не вмешалась, поскольку речь не шла о прямой красной карточке. Карпов перехитрил рефери. Хотелось бы верить, невольно, а не
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн, комментируя этот момент для «Чемпионата», сказал, что клуб будет оспаривать удаление Понсе.
В дерби 62-й номер
Карпов не только в «мужиках» начинающий, он и в
«Меня ставили в ворота в спортшколе в Питере, — рассказывал Карпов в интервью для официального сайта ЦСКА. — По уровню команды я тогда не тянул играть на поле, тренер увидел во мне качества голкипера, дал перчатки и сказал: “Вставай”. Ну я и встал. Им понравилось, для меня главным было выходить на поле, участвовать в матчах. Так что отец
Всего пару лет назад Вадим попробовал себя в новой роли в Петербурге, а теперь за его плечами уже полтора десятка матчей в чемпионате России, Лиге Европы и Кубке страны за ЦСКА. Уроженец 60-тысячного города Котлас Архангельской области стал первым футболистом 2002 года рождения, который сыграл в РПЛ. Привлёк внимание скаутов зарубежных клубов, в частности «Эспаньола».
Анатолий Романов