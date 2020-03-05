Из-за него пошла потасовка и удалили Понсе. Даже не верится, что Карпову из ЦСКА всего 17

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Мы уже настолько привыкли к Вадиму Карпову в основном составе ЦСКА, что потихоньку забываем — ему всего-то 17 лет. И это дерби со «Спартаком» — первое в карьере юного «армейца» на взрослом уровне. Центральный защитник наверняка будет долго вспоминать кубковую игру, потому что он стал её антигероем.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f48243634e0c1666fdf5" data-vnd="f48243634e0c1666fdf5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f48243634e0c1666fdf5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

После двух эпизодов с участием Карпова бушевали нешуточные страсти. Во-первых, это конфликт перед перерывом. Когда игроки ЦСКА и «Спартака» уходили с поля, центральному защитнику начали за что-то высказывать претензии запасные красно-белых. Сначала «армейца» прессовал Андрей Ещенко, потом Артём Ребров. То ли Вадим плюнул в соперника, то ли причиной недовольства 36-летних спартаковцев стала нанесённая Зелимхану Бакаеву травма. Голкипер толкнул Карпова в затылок. За партнёра по команде вступился Марио Фернандес, и дело едва не завершилось дракой.

— Что произошло в перерыве? Ребров и Ещенко начали притеснять Карпова, хотели надавить на него. Мы вмешались, чтобы не позволить запугать молодого товарища. Я не позволил оказать давление. Вратарь его оттолкнул, а я оттолкнул его. Это недопустимо, нельзя так себя вести независимо от возраста игрока. Надо уважать соперника и вести себя достойно., — сказал Марио Фернандес после матча.

Игра «на повышенных эмоциях» продолжилась и после перерыва. Именно за фол на Карпове вторую жёлтую карточку заработал нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Эпизод довольно спорный, кажется, что судья Сергей Иванов просто ошибся. В этом единоборстве аргентинец, безусловно, нарушил правила, но достаточно было назначить штрафной. Видимо, по реакции Карпова ростовский арбитр решил, что Понсе нанёс центральному защитнику ЦСКА удар локтем в лицо. Система VAR не вмешалась, поскольку речь не шла о прямой красной карточке. Карпов перехитрил рефери. Хотелось бы верить, невольно, а не из-за того, что кто-то ему внушил — цель в футболе оправдывает средства.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн, комментируя этот момент для «Чемпионата», сказал, что клуб будет оспаривать удаление Понсе.

За чисто игровые ошибки Карпова критиковать тяжелее. Тренер должен быть готов к ним, когда доверяет место на поле 17-летнему игроку. Естественно, опыт приобретается благодаря урокам, полученным на футбольном поле. Пока Вадим почти в каждом матче что-то «призовит», но это нормально.

В дерби 62-й номер красно-синих не лучшим образом действовал в эпизоде со вторым голом «Спартака»: ему не хватило мощи, чтобы выиграть единоборство у Александра Соболева, и хладнокровия для выбора верной позиции перед ударом Понсе.

Карпов не только в «мужиках» начинающий, он и в обороне-то без году неделя. В детско-юношеском футболе поиграл на разных позициях, начиная с… вратарской.

«Меня ставили в ворота в спортшколе в Питере, — рассказывал Карпов в интервью для официального сайта ЦСКА. — По уровню команды я тогда не тянул играть на поле, тренер увидел во мне качества голкипера, дал перчатки и сказал: “Вставай”. Ну я и встал. Им понравилось, для меня главным было выходить на поле, участвовать в матчах. Так что отец какое-то время не знал, что я занял позицию в воротах. Когда узнал, был строг. Сказал, что мы хотим играть только на поле. В Петербурге было не так много сильных команд, чтобы развиваться как вратарь. Логика отца была такой: ты стоишь всю игру и просто раздаёшь передачки. А руками я почти не играл, до ворот соперники доходили редко. Так я попал из академии “Зенита” в СДЮШОР “Зенит”. Это две разные команды, у них соперничество. Сначала взяли во второй состав, потом начали привлекать в первый. Центрального защитника стал играть в 15 лет, за два месяца до перехода в ЦСКА».

Всего пару лет назад Вадим попробовал себя в новой роли в Петербурге, а теперь за его плечами уже полтора десятка матчей в чемпионате России, Лиге Европы и Кубке страны за ЦСКА. Уроженец 60-тысячного города Котлас Архангельской области стал первым футболистом 2002 года рождения, который сыграл в РПЛ. Привлёк внимание скаутов зарубежных клубов, в частности «Эспаньола».

У Карпова большее будущее, но он должен пройти через такие матчи, как со «Спартаком». 17-летний «армеец» будет быстрее расти, что нужно и сборной России, где позиция центрального защитника — проблемная после ухода Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.