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16:21 (мск), источник: Lenta.Ru

В Чечне оправдали нападение фанатов «Ахмата» на оголившихся болельщиков «Зенита»

Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев прокомментировал драку болельщиков «Ахмата» и «Зенита» во время матча ¼ финала Кубка России в Грозном. Слова функционера приводит «Говорит Москва».

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Источник: РИА "Новости"

Тапаев подчеркнул, что прибывшие в Грозный болельщики должны понимать местные традиции.

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Он выразил мнение, что фанатские организации и Российский футбольный союз должны проводить разъяснительную работу, чтобы избежать таких инцидентов.

«Действительно, у нас не принято оголяться на людях и мужчинам, и женщинам», — добавил Тапаев.

4 марта во время матча местного «Ахмата» и петербургского «Зенита» болельщики грозненского клуба двинулись к секторам гостей после того, как фанаты «Зенита» оголили торсы. Эскалации конфликта помешали футболисты и служба безопасности стадиона.

«Зенит» одержал победу, благодаря голу Юрия Жиркова в дополнительное время. В полуфинале Кубка России команда Сергея Семака встретится с «Спартаком». Красно-белые оказались сильнее ЦСКА, одержав победу со счетом 3:2.

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Лидер начал с нулей
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16:41 (мск)© Ньюстюб
Ахмат
1:2ДВ
Основное время: 1:1 (0:0)
Зенит
Футбол, Кубок России, 1/4 финала4.03.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 16411 зрителей
Главные тренеры
Игорь ШалимовСергей Семак
Голы
Одисе Роши59′
Эмилиано Ариэль Ригони78′
Юрий Жирков97′
Составы команд
16Евгений Городов
41Михаил Кержаков
3Максим Ненахов
71′
15Вячеслав Караваев
8Мирослав Богосавац
3Дуглас Сантос
4Вилькер Анхель
86′
6Бранислав Иванович
15Андрей Семенов
44Ярослав Ракицкий
77Бернард Бериша
5Вильмар Барриос
19Олег Иванов
56′
27Магомед Оздоев
21Одисе Роши
112′
8Филипе Силва Малком
10Халид Кадыров
91Алексей Сутормин
64′
11Силва Лима Исмаэл
67′91′
17Олег Шатов
14Раванелли
114′
10Эмилиано Ариэль Ригони
106′
29Владимир Ильин
74′
4Йордан Осорио
17Аблай Мбенг
21Александр Ерохин
64′
88Денис Глушаков
82′
18Юрий Жирков
59Евгений Харин
Статистика
5Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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