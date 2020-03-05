В Чечне оправдали нападение фанатов «Ахмата» на оголившихся болельщиков «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Тапаев подчеркнул, что прибывшие в Грозный болельщики должны понимать местные традиции.

Он выразил мнение, что фанатские организации и Российский футбольный союз должны проводить разъяснительную работу, чтобы избежать таких инцидентов.

«Действительно, у нас не принято оголяться на людях и мужчинам, и женщинам», — добавил Тапаев.

4 марта во время матча местного «Ахмата» и петербургского «Зенита» болельщики грозненского клуба двинулись к секторам гостей после того, как фанаты «Зенита» оголили торсы. Эскалации конфликта помешали футболисты и служба безопасности стадиона.

«Зенит» одержал победу, благодаря голу Юрия Жиркова в дополнительное время. В полуфинале Кубка России команда Сергея Семака встретится с «Спартаком». Красно-белые оказались сильнее ЦСКА, одержав победу со счетом 3:2.