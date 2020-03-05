«Химки» победили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе «Химок» голы на счету Дмитрия Тихого (27-я минута), Александра Трошечкина (47), Дмитрия Баркова (57), Аршака Коряна (82) и Артема Поляруса (85). У «Торпедо» отличился Иван Сергеев (56).

Оба клуба выступают в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в текущем сезоне клубы встречались в сентябре, «Торпедо» дома победило со счетом 1:0. Команды провели седьмой матч в Кубке России, четырежды выиграли «Химки», дважды — «Торпедо», еще один матч завершился вничью. В шести противостояниях (один раз клубы сыграли в двухматчевом противостоянии) четыре раза сильнее оказывались «Химки».

«Химки» сыграют в полуфинале с победителем матча между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом». Встреча команд должна была пройти в среду, но был перенесена в связи с неготовностью поля в Ярославле. Матч перенесен на 18 марта. «Химки» один раз добирались до финала турнира, в 2005 году уступив московскому ЦСКА (0:1).