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21:48 (мск), источник: ТАСС

«Химки» победили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 5 марта. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» на своем поле со счетом 5:1 победил московское «Торпедо» в четвертьфинале Олимп — Кубка России. Встреча прошла на «Арене-Химки».

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Химок» голы на счету Дмитрия Тихого (27-я минута), Александра Трошечкина (47), Дмитрия Баркова (57), Аршака Коряна (82) и Артема Поляруса (85). У «Торпедо» отличился Иван Сергеев (56).

Оба клуба выступают в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в текущем сезоне клубы встречались в сентябре, «Торпедо» дома победило со счетом 1:0. Команды провели седьмой матч в Кубке России, четырежды выиграли «Химки», дважды — «Торпедо», еще один матч завершился вничью. В шести противостояниях (один раз клубы сыграли в двухматчевом противостоянии) четыре раза сильнее оказывались «Химки».

«Химки» сыграют в полуфинале с победителем матча между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом». Встреча команд должна была пройти в среду, но был перенесена в связи с неготовностью поля в Ярославле. Матч перенесен на 18 марта. «Химки» один раз добирались до финала турнира, в 2005 году уступив московскому ЦСКА (0:1).

В другом полуфинале встретятся петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

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Химки
5:1
Первый тайм: 1:0
Торпедо М
Футбол, Кубок России, 1/4 финала5.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Арена Химки
Главные тренеры
Сергей ЮранСергей Игнашевич
Голы
Дмитрий Тихий27′
Иван Сергеев56′
Александр Трошечкин47′
Дмитрий Барков57′
Аршак Корян82′
Артем Полярус85′
Составы команд
1Дмитрий Хомич
51Виталий Ботнарь
6Дмитрий Тихий
2Валерий Кичин
15Егор Данилкин
16Максим Шоркин
33Евгений Гапон
44Артем Самсонов
96Александр Смирнов
47Сергей Божин
5Александр Трошечкин
7Александр Рязанцев
9Максим Мартусевич
32′
9Владислав Адаев
87Кирилл Боженов
33Иван Сергеев
14Артем Полярус
86′
24Андрей Лях
46′
10Камран Алиев
20Артур Галоян
58′
23Аршак Корян
88′
72Астемир Гордюшенко
23′84′
3Святослав Георгиевский
11Константин Кертанов
11Дмитрий Барков
81′
79Александр Руденко
34′74′
24Мохамед Конате
88′
10Игорь Лебеденко
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Кукуляк(Россия, Калуга)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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