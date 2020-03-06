Медведев — за Питер. Федун — за жеребьевку. Где пройдет полуфинал «Зенит» — «Спартак»
В конце апреля состоится полуфинал Кубка России с участием «Зенита» и «Спартака». Где именно пройдет этот матч — одна из интриг сезона.
В конце апреля состоится полуфинал Кубка России с участием «Зенита» и «Спартака». Где именно пройдет этот матч — одна из интриг сезона.
Как уже сообщал «СЭ», после изменений формата Кубка России регламент турнира, похоже, забыли привести в соответствие. Сейчас в нем подробно описывается, как определяются хозяева полей только в 1/16 и 1/8 финала, тогда как в регламенте Кубка-2017/18 в пункте 4.12 четко объяснялось, как определяются хозяева полей в матчах 1/8, ¼ и ½ финала — «по наибольшей разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя — жребием».
В следующем сезоне формат розыгрыша Кубка изменился: четвертьфиналы и полуфиналы состояли из двух матчей. Соответствующим образом изменился и регламент. Но когда формат опять поменяли, регламент, похоже, забыли привести в соответствие.
Правда, в действующем регламенте есть пункт о совместной комиссии. Она проводит жеребьевки, определяя хозяев и гостей, а также «рассматривает вопросы, возникающие по ходу проведения соревнования, связанные с местом и сроками проведения матчей, и/или иные вопросы, возникшие по причине
Одним из вариантов решения вопроса о хозяине
— У вас есть уверенность, что в полуфинале Кубка России со «Спартаком» сыграете дома? — вопрос Медведеву. — Ведь в регламенте четко не прописано, кто должен быть хозяином встречи.
— Это произошло
— «Зенит» должен играть дома, потому что два последних матча в Кубке провел в гостях, а «Спартак», наоборот, на своем стадионе?
— Да, в том числе
— Но ведь «Спартак» может указать на отсутствие пункта в регламенте?
— А что, «Спартак» хочет провести три домашних матча подряд? У нас есть РФС, пусть примет решение.
В свою очередь, владелец
— Раз в регламенте этого пункта не прописано, я бы хотел, чтобы хозяев полуфинального матча определила жеребьевка.