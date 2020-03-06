Медведев — за Питер. Федун — за жеребьевку. Где пройдет полуфинал «Зенит» — «Спартак»

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Как уже сообщал «СЭ», после изменений формата Кубка России регламент турнира, похоже, забыли привести в соответствие. Сейчас в нем подробно описывается, как определяются хозяева полей только в 1/16 и 1/8 финала, тогда как в регламенте Кубка-2017/18 в пункте 4.12 четко объяснялось, как определяются хозяева полей в матчах 1/8, ¼ и ½ финала — «по наибольшей разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя — жребием».

В следующем сезоне формат розыгрыша Кубка изменился: четвертьфиналы и полуфиналы состояли из двух матчей. Соответствующим образом изменился и регламент. Но когда формат опять поменяли, регламент, похоже, забыли привести в соответствие.

Правда, в действующем регламенте есть пункт о совместной комиссии. Она проводит жеребьевки, определяя хозяев и гостей, а также «рассматривает вопросы, возникающие по ходу проведения соревнования, связанные с местом и сроками проведения матчей, и/или иные вопросы, возникшие по причине каких-либо разногласий между участниками соревнования».

Одним из вариантов решения вопроса о хозяине топ-полуфинала станет созыв такой комиссии. Уместно предположить, что, взвесив ситуацию — «Зенит» провел на выезде больше матчей, чем «Спартак», — местом проведения игры будет названа «Газпром Арена». С таким сценарием, естественно, полностью согласен генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Кстати, в среду официальный сайт «Зенита» объявил, что матч состоится в Санкт-Петербурге.

— У вас есть уверенность, что в полуфинале Кубка России со «Спартаком» сыграете дома? — вопрос Медведеву. — Ведь в регламенте четко не прописано, кто должен быть хозяином встречи.

— Это произошло из-за перехода на новый формат Кубка России, начиная с четвертьфинала. Но если следовать логике, то никакого другого варианта, как проведение матча в Санкт-Петербурге со «Спартаком», я не вижу. Если бы нам достался ЦСКА, то тогда был бы жребий. Считаю, надо исходить из логики и не ссылаться на то, что чисто формально упустили этот момент в регламенте.

— «Зенит» должен играть дома, потому что два последних матча в Кубке провел в гостях, а «Спартак», наоборот, на своем стадионе?

— Да, в том числе из-за этого.

— Но ведь «Спартак» может указать на отсутствие пункта в регламенте?

— А что, «Спартак» хочет провести три домашних матча подряд? У нас есть РФС, пусть примет решение.

В свою очередь, владелец красно-белых Леонид Федун высказывает иную точку зрения: