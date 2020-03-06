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20:21 (мск), источник: Газета.Ру

Фанаты «Зенита» обвинили клуб в «переобувании» после потасовки в Грозном

Фанатское объединение петербургского «Зенита» «Ландскорна» отреагировало на слова руководства команды об инциденте, который произошел во время матча четвертьфинала Кубка России против грозненского «Ахмата».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась победой гостей в дополнительное время со счетом 2:1. В конце второго тайма болельщики клуба из столицы Чечни попытались прорваться на сектор фанатов «Зенита» после того, как поклонники петербургского клуба оголили торс.

Позже главный тренер команды Сергей Семак и гендиректор Александр Медведев заявили о необходимости уважать чужие традиции.

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«Спасибо всем, кто справлялся о ситуации и выражал поддержку, чего, кстати, не скажешь про клуб, который предпочел переобуться со своих любимых правил безопасности на сторону новых традиций, которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны», — говорится в заявлении фанатов.

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5 марта© Ньюстюб
Ахмат
1:2ДВ
Основное время: 1:1 (0:0)
Зенит
Футбол, Кубок России, 1/4 финала4.03.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 16411 зрителей
Главные тренеры
Игорь ШалимовСергей Семак
Голы
Одисе Роши59′
Эмилиано Ариэль Ригони78′
Юрий Жирков97′
Составы команд
16Евгений Городов
41Михаил Кержаков
3Максим Ненахов
71′
15Вячеслав Караваев
8Мирослав Богосавац
3Дуглас Сантос
4Вилькер Анхель
86′
6Бранислав Иванович
15Андрей Семенов
44Ярослав Ракицкий
77Бернард Бериша
5Вильмар Барриос
19Олег Иванов
56′
27Магомед Оздоев
21Одисе Роши
112′
8Филипе Силва Малком
10Халид Кадыров
91Алексей Сутормин
64′
11Силва Лима Исмаэл
67′91′
17Олег Шатов
14Раванелли
114′
10Эмилиано Ариэль Ригони
106′
29Владимир Ильин
74′
4Йордан Осорио
17Аблай Мбенг
21Александр Ерохин
64′
88Денис Глушаков
82′
18Юрий Жирков
59Евгений Харин
Статистика
5Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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