Фанаты «Зенита» обвинили клуб в «переобувании» после потасовки в Грозном

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась победой гостей в дополнительное время со счетом 2:1. В конце второго тайма болельщики клуба из столицы Чечни попытались прорваться на сектор фанатов «Зенита» после того, как поклонники петербургского клуба оголили торс.

«Спасибо всем, кто справлялся о ситуации и выражал поддержку, чего, кстати, не скажешь про клуб, который предпочел переобуться со своих любимых правил безопасности на сторону новых традиций, которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны», — говорится в заявлении фанатов.