КДК РФС дисквалифицировал стадион «Ахмата» на матч условно

«Зенит» в среду в Грозном обыграл «Ахмат» в дополнительное время со счетом 2:1. В конце второго тайма болельщики хозяев попытались прорваться на гостевую трибуну после того, как фанаты петербуржцев принялись поддерживать свою команду, раздевшись по пояс.

«На 86-й минуте фанаты “Зенита” разделись по торс, что вызвало реакцию со стороны болельщиков “Ахмата”. Также на поле бросались предметы. Приняли решение, что служба безопасности сработала оперативно, конфликт был решен за 20−25 минут. КДК пришел к выводу, что была обеспечена безопасность. Наказание: “Ахмат” оштрафован на 100 тысяч рублей, также на один домашний матч Кубка России без зрителей условно. Установить испытательный срок в течение двух лет. Также за бросание предметов оштрафовать “Ахмат” на 50 тысяч», — сказал Григорьянц журналистам.