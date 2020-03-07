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12:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КДК РФС дисквалифицировал стадион «Ахмата» на матч условно

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал стадион грозненского «Ахмата» на один матч условно после инцидента с болельщиками во встрече ¼ финала Кубка России против петербургского «Зенита», заявил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в среду в Грозном обыграл «Ахмат» в дополнительное время со счетом 2:1. В конце второго тайма болельщики хозяев попытались прорваться на гостевую трибуну после того, как фанаты петербуржцев принялись поддерживать свою команду, раздевшись по пояс.

«На 86-й минуте фанаты “Зенита” разделись по торс, что вызвало реакцию со стороны болельщиков “Ахмата”. Также на поле бросались предметы. Приняли решение, что служба безопасности сработала оперативно, конфликт был решен за 20−25 минут. КДК пришел к выводу, что была обеспечена безопасность. Наказание: “Ахмат” оштрафован на 100 тысяч рублей, также на один домашний матч Кубка России без зрителей условно. Установить испытательный срок в течение двух лет. Также за бросание предметов оштрафовать “Ахмат” на 50 тысяч», — сказал Григорьянц журналистам.

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Основное время: 1:1 (0:0)
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Футбол, Кубок России, 1/4 финала4.03.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 16411 зрителей
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