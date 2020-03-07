КДК РФС дисквалифицировал стадион «Ахмата» на матч условно
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров.
«Зенит» в среду в Грозном обыграл «Ахмат» в дополнительное время со счетом 2:1. В конце второго тайма болельщики хозяев попытались прорваться на гостевую трибуну после того, как фанаты петербуржцев принялись поддерживать свою команду, раздевшись по пояс.
«На 86-й минуте фанаты “Зенита” разделись по торс, что вызвало реакцию со стороны болельщиков “Ахмата”. Также на поле бросались предметы. Приняли решение, что служба безопасности сработала оперативно, конфликт был решен за 20−25 минут. КДК пришел к выводу, что была обеспечена безопасность. Наказание: “Ахмат” оштрафован на 100 тысяч рублей, также на один домашний матч Кубка России без зрителей условно. Установить испытательный срок в течение двух лет. Также за бросание предметов оштрафовать “Ахмат” на 50 тысяч», — сказал Григорьянц журналистам.
|Игорь Шалимов
|Сергей Семак
|Одисе Роши
|59′
|Эмилиано Ариэль Ригони
|78′
|Юрий Жирков
|97′
|16
|Евгений Городов
|41
|Михаил Кержаков
|3
|Максим Ненахов
71′
|15
|Вячеслав Караваев
|8
|Мирослав Богосавац
|3
|Дуглас Сантос
|4
|Вилькер Анхель
86′
|6
|Бранислав Иванович
|15
|Андрей Семенов
|44
|Ярослав Ракицкий
|77
|Бернард Бериша
|5
|Вильмар Барриос
|19
|Олег Иванов
56′
|27
|Магомед Оздоев
|21
|Одисе Роши
112′
|8
|Филипе Силва Малком
|10
|Халид Кадыров
|91
|Алексей Сутормин
64′
|11
|Силва Лима Исмаэл
67′91′
|17
|Олег Шатов
|14
|Раванелли
114′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
106′
|29
|Владимир Ильин
74′
|4
|Йордан Осорио
|17
|Аблай Мбенг
|21
|Александр Ерохин
64′
|88
|Денис Глушаков
82′
|18
|Юрий Жирков
|59
|Евгений Харин
|5
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)