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12:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч ¼ финала Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Матч ¼ финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесен из-за запрета на проведение спортивных мероприятий, связанного с коронавирусом, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.

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Матч команд изначально должен был пройти 4 марта, но из-за неготовности поля в Ярославле был перенесен на 18 марта в Химки.

«В связи запретом губернатора Московской области на проведение спортивных мероприятий, матч ¼ финала Кубка России “Шинник” — “Урал” перенесен. Дата игры будет определена позднее», — говорится в заявлении Мельникова, предоставленном РИА Новости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Спортивные, физкультурные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия запрещены в Подмосковье до 10 апреля. В школах и детсадах региона введен режим свободного посещения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 168 тысяч человек в 150 странах, более 6 тысяч скончались.

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