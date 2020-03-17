Матч ¼ финала Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен

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Матч команд изначально должен был пройти 4 марта, но из-за неготовности поля в Ярославле был перенесен на 18 марта в Химки.

«В связи запретом губернатора Московской области на проведение спортивных мероприятий, матч ¼ финала Кубка России “Шинник” — “Урал” перенесен. Дата игры будет определена позднее», — говорится в заявлении Мельникова, предоставленном РИА Новости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Спортивные, физкультурные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия запрещены в Подмосковье до 10 апреля. В школах и детсадах региона введен режим свободного посещения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 168 тысяч человек в 150 странах, более 6 тысяч скончались.