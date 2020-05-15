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14:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финал Кубка России по футболу запланирован на 25 июля

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сезон РПЛ и розыгрыш Кубка России возобновится 21 июня.

Ранее в марте бюро исполкома РФС приостановило розыгрыш всех соревнований под эгидой организации до 31 мая в связи с пандемией коронавируса. Проведение финала Кубка России в Екатеринбурге было запланировано на 13 мая.

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