Финал Кубка России по футболу запланирован на 25 июля
Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля, сообщается на сайте Российской
Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля, сообщается на сайте Российской
В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сезон РПЛ и розыгрыш Кубка России возобновится 21 июня.
Ранее в марте бюро исполкома РФС приостановило розыгрыш всех соревнований под эгидой организации до 31 мая в связи с пандемией коронавируса. Проведение финала Кубка России в Екатеринбурге было запланировано на 13 мая.