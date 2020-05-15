Финал Кубка России по футболу запланирован на 25 июля

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сезон РПЛ и розыгрыш Кубка России возобновится 21 июня.

Ранее в марте бюро исполкома РФС приостановило розыгрыш всех соревнований под эгидой организации до 31 мая в связи с пандемией коронавируса. Проведение финала Кубка России в Екатеринбурге было запланировано на 13 мая.