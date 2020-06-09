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13:17 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» и «Спартак» сыграют полуфинал Кубка в Петербурге. РФС признал, что ошибся в регламенте на сезон

РФС выступил с заявлением относительно проведения матча «Зенита» и «Спартака» в рамках ½ финала Олимп-Кубка России.

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Источник: Sports.Ru

«РФС признает, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка.

Футбол

Кубок России 2019/2020
1/2 финала, 18.07.2020, 0:00

Зенит-Спартак-

При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Так было в игре «Химки» — «Торпедо».

Таким образом, четвертьфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге, — говорится в заявлении союза.

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