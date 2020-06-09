«Зенит» и «Спартак» сыграют полуфинал Кубка в Петербурге. РФС признал, что ошибся в регламенте на сезон
РФС выступил с заявлением относительно проведения матча «Зенита» и «Спартака» в рамках ½ финала
РФС выступил с заявлением относительно проведения матча «Зенита» и «Спартака» в рамках ½ финала
«РФС признает, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка.
При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Так было в игре «Химки» — «Торпедо».
Таким образом, четвертьфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в