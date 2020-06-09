Федун: Любые запросы «Зенита» продавливаются. Менять правила по ходу турнира — абсолютно неправильно
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение исполкома РФС о проведении полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» в
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение исполкома РФС о проведении полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» в
Федун предлагал провести жеребьевку для выявления хозяина поля. РФС признал, что в регламенте была допущена техническая ошибка. Было принято решение о проведении матча в
«Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу — на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое количество людей воздержалось.
Понятно, что «Зенит» тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда все у них будет хорошо, — цитирует Федуна «СЭ».