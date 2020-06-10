Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.06
Севилья
Бетис
Футбол. Зарубежный
12.06
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
12.06
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
12.06
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
13.06
Эспаньол
Алавес
Футбол. Зарубежный
13.06
Вольфсбург
Фрайбург
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
18:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: По словам Федуна, решения продавливаются в пользу «Зенита»? В исполкоме РФС сидят москвичи

Известный телелекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу решения исполкома РФС провести полуфинал Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Напомним, вчера Федун заявил следующее: «Понятно, что “Зенит” тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда все у них будет хорошо».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Слова Федуна по поводу решения провести полуфинал Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге вызвали большой резонанс. Не считаете, что, возможно, справедливее было бы определить хозяина встречи путем жеребьевки?

— Жеребьевка? Тогда был бы создан прецедент… Вопрос-то в другом. Считаю, Александр Валерьевич Дюков поступил в этой ситуации очень благородно. Он не голосовал! Я не понял слов Леонида Арнольдовича про то, что все решения продавливаются в пользу «Зенита».

Читайте также
Федун: Любые запросы «Зенита» продавливаются. Менять правила по ходу турнира — абсолютно неправильно

— Почему?

— Вообще-то в исполкоме сидят все москвичи, кроме Дюкова (смеется). Зачем же он так о них неуважительно? Что они, получается, все работают в «Газпроме»? Ну это же не так! Я понимаю эмоции Федуна. «Спартак» сейчас на 8-м месте в чемпионате. Кубок — шанс взять титул. Федун, конечно, переживает за свою команду, много для нее делает. Но все-таки, считаю, надо быть благороднее. Логика была на стороне питерцев. «Спартак» только один матч провел на выезде, а «Зенит» — два.

Да, конечно, в регламенте допущена ошибка — недоработка… Но все-таки благородство Дюкова в данном случае подкупает. Он дал оценку словам Федуна, сказал, что они на грани. Однако не станет обращаться в комитет по этике.

— А как быть с фразой Федуна про судью Вилкова?

— Да это же старая история. Команда проигрывает — виноват судья (смеется). Правда, раньше так говорил тренер, а теперь вот президент…

Но я помню принципиальнейший матч «Спартак» — «Зенит» в Москве. Комбаров сыграл в своей штрафной рукой. Ну это же пенальти? Однако арбитр не отреагировал. Да хватало моментов, когда судьи принимали решения в пользу «Спартака». Зачем все это вспоминать, ворошить? Негоже осуждать так Вилкова. Он ведь старался. Его ошибки? А у кого их не было? Такое ощущение, что Леонид Арнольдович ищет какое-то оправдание перед общественностью, перед самим собой.

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Адвокат рассказал, почему он отказался взять дело Ефремова
Кокорина и Мамаева отправили в тюрьму после драки. Почему Ефремова отпустили после убийства
Испанские клубы готовы продолжить прерванный сезон
Джошуа и Фьюри достигли соглашения о проведении двух боев
«Атлетико» готов предоставить свой стадион мадридскому «Реалу»
Источник: Все матчи 23-го тура РПЛ будут показаны бесплатно
Модель пообещала фанатам «подарок» в случае победы «Челси» в ЛЧ
Источник: Переход Вагнера Лав в ЦСКА на паузе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь