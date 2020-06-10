Геннадий Орлов: По словам Федуна, решения продавливаются в пользу «Зенита»? В исполкоме РФС сидят москвичи

Источник: РИА "Новости"

— Слова Федуна по поводу решения провести полуфинал Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге вызвали большой резонанс. Не считаете, что, возможно, справедливее было бы определить хозяина встречи путем жеребьевки?

— Жеребьевка? Тогда был бы создан прецедент… Вопрос-то в другом. Считаю, Александр Валерьевич Дюков поступил в этой ситуации очень благородно. Он не голосовал! Я не понял слов Леонида Арнольдовича про то, что все решения продавливаются в пользу «Зенита».

— Почему?

— Вообще-то в исполкоме сидят все москвичи, кроме Дюкова (смеется). Зачем же он так о них неуважительно? Что они, получается, все работают в «Газпроме»? Ну это же не так! Я понимаю эмоции Федуна. «Спартак» сейчас на 8-м месте в чемпионате. Кубок — шанс взять титул. Федун, конечно, переживает за свою команду, много для нее делает. Но все-таки, считаю, надо быть благороднее. Логика была на стороне питерцев. «Спартак» только один матч провел на выезде, а «Зенит» — два.

Да, конечно, в регламенте допущена ошибка — недоработка… Но все-таки благородство Дюкова в данном случае подкупает. Он дал оценку словам Федуна, сказал, что они на грани. Однако не станет обращаться в комитет по этике.

— А как быть с фразой Федуна про судью Вилкова?

— Да это же старая история. Команда проигрывает — виноват судья (смеется). Правда, раньше так говорил тренер, а теперь вот президент…