Медведев рассказал, что отправил Федуну эпизод из «Иронии судьбы»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пригласил владельца «Спартака» Леонида Федуна на полуфинальный матч
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пригласил владельца «Спартака» Леонида Федуна на полуфинальный матч
«В этом розыгрыше мы провели две игры на выезде — в Красноярске и Грозном с «Енисеем» и «Ахматом», а «Спартак» провел два матча дома. Как говорил герой известного фильма, мы не можем полагаться на случай. Если бы ЦСКА победил «Спартак», ничего другого, кроме жребия, не оставалось бы, поскольку у обеих команд было бы по два матча на выезде и по одному дома. Думаю, что эмоциям не должно быть места, ведь на сайте РФС была информация о том, как будет определяться место проведения полуфинальных матчей, но то, что эмоции иногда бурлят — это хорошо, потому что футбол — эмоциональный вид спорта.
Для снижения давления я отправил ему эпизод из любимого всеми фильма «Ирония судьбы, или с легким паром», где обсуждается вопрос о том, кто едет в Ленинград. Поскольку ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» не едут в