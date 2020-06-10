Медведев рассказал, что отправил Федуну эпизод из «Иронии судьбы»

«В этом розыгрыше мы провели две игры на выезде — в Красноярске и Грозном с «Енисеем» и «Ахматом», а «Спартак» провел два матча дома. Как говорил герой известного фильма, мы не можем полагаться на случай. Если бы ЦСКА победил «Спартак», ничего другого, кроме жребия, не оставалось бы, поскольку у обеих команд было бы по два матча на выезде и по одному дома. Думаю, что эмоциям не должно быть места, ведь на сайте РФС была информация о том, как будет определяться место проведения полуфинальных матчей, но то, что эмоции иногда бурлят — это хорошо, потому что футбол — эмоциональный вид спорта.