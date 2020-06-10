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19:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев рассказал, что отправил Федуну эпизод из «Иронии судьбы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пригласил владельца «Спартака» Леонида Федуна на полуфинальный матч Олимп-Кубка России, который пройдет в Санкт-Петербурге.

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Источник: Спорт-Экспресс

«В этом розыгрыше мы провели две игры на выезде — в Красноярске и Грозном с «Енисеем» и «Ахматом», а «Спартак» провел два матча дома. Как говорил герой известного фильма, мы не можем полагаться на случай. Если бы ЦСКА победил «Спартак», ничего другого, кроме жребия, не оставалось бы, поскольку у обеих команд было бы по два матча на выезде и по одному дома. Думаю, что эмоциям не должно быть места, ведь на сайте РФС была информация о том, как будет определяться место проведения полуфинальных матчей, но то, что эмоции иногда бурлят — это хорошо, потому что футбол — эмоциональный вид спорта.

Фильм
Ирония судьбы, или С легким паром!

Для снижения давления я отправил ему эпизод из любимого всеми фильма «Ирония судьбы, или с легким паром», где обсуждается вопрос о том, кто едет в Ленинград. Поскольку ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» не едут в Санкт-Петербург, то остается только «Спартаку» ехать, если следовать логике этого фильма. Самое главное, что исполком подавляющим большинством голосов принял такое решение, — приводит слова Медведева ТАСС.

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