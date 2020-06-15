Тедеско не переживает из-за того, что матч Кубка России с «Зенитом» пройдет в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Игра запланирована на 18—19 июля . Исполком Российского футбольного союза 9 июня признал, что в регламенте турнира была допущена техническая ошибка, из-за которой было неясно, на чьем поле должен был пройти матч.

«Не знаю, справедливо это или нет, для меня это не проблема, я принимаю это. Раньше я не сталкивался с тем, чтобы регламент турнира меняли прямо по ходу, я немного удивлен, но это не проблема, я не особо переживаю из-за этого, мы просто должны знать, на что мы можем повлиять, а на что нет. На ближайшие недели нужно много сил, поэтому мы не хотим распыляться на подобные темы», — сказал Тедеско.

«Чемпионат важен для нас, — сказал Тедеско, отвечая на вопрос о приоритетах на остаток сезона. — Мы хорошо начали весенний отрезок после зимних сборов в Абу-Даби, Катаре и Сочи. Мы хотим продолжать в том же духе, ведь даже в проигранном матче с “Краснодаром” (0:1) мы выглядели неплохо. Конечно, мы хотим выиграть Кубок России. У нас был тяжелый четвертьфинал, сейчас мы в полуфинале, осталось два матча. Мы хотим выиграть кубок, но также хотим хорошо играть в чемпионате».