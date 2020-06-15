Тедеско не переживает из-за того, что матч Кубка России с «Зенитом» пройдет в Петербурге
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско особо не переживает
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско особо не переживает
Игра запланирована на
«Не знаю, справедливо это или нет, для меня это не проблема, я принимаю это. Раньше я не сталкивался с тем, чтобы регламент турнира меняли прямо по ходу, я немного удивлен, но это не проблема, я не особо переживаю
«Чемпионат важен для нас, — сказал Тедеско, отвечая на вопрос о приоритетах на остаток сезона. — Мы хорошо начали весенний отрезок после зимних сборов в
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