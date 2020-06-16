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12:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юран: Футболисты «Химок» готовятся к полуфиналу Кубка России

Футболисты и тренерский штаб «Химок» отвечают за спортивную составляющую клуба, поэтому не влезают дела руководства, сказал РИА Новости главный тренер подмосковной команды Сергей Юран.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил РИА Новости, что «Химки» подали документы на получение лицензии РФС‑2, позволяющую выступать в Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 18—19 июля. Соперником «Химок» станет победитель игры между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом».

«Этими моментами занимаются руководители. Мы не влезаем, готовимся к полуфиналу Кубка России. У нас главное ‑ спортивная составляющая», ‑ сказал Юран по телефону.

Исполком Российского футбольного союза 15 мая постановил, что сезон ФНЛ не будет доигран. Таким образом, «Химки» заняли итоговое второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и получили прямую путевку в Российскую премьер-лигу на предстоящий сезон.

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