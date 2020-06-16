Юран: Футболисты «Химок» готовятся к полуфиналу Кубка России
Футболисты и тренерский штаб «Химок» отвечают за спортивную составляющую клуба, поэтому не влезают дела руководства, сказал РИА Новости главный тренер подмосковной команды Сергей Юран.
Футболисты и тренерский штаб «Химок» отвечают за спортивную составляющую клуба, поэтому не влезают дела руководства, сказал РИА Новости главный тренер подмосковной команды Сергей Юран.
Во вторник министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил РИА Новости, что «Химки» подали документы на получение лицензии РФС‑2, позволяющую выступать в Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Полуфинальные матчи Кубка России пройдут
«Этими моментами занимаются руководители. Мы не влезаем, готовимся к полуфиналу Кубка России. У нас главное ‑ спортивная составляющая», ‑ сказал Юран по телефону.
Исполком Российского футбольного союза 15 мая постановил, что сезон ФНЛ не будет доигран. Таким образом, «Химки» заняли итоговое второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и получили прямую путевку в Российскую