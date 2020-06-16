Юран: Футболисты «Химок» готовятся к полуфиналу Кубка России

Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил РИА Новости, что «Химки» подали документы на получение лицензии РФС‑2, позволяющую выступать в Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 18—19 июля . Соперником «Химок» станет победитель игры между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом».

«Этими моментами занимаются руководители. Мы не влезаем, готовимся к полуфиналу Кубка России. У нас главное ‑ спортивная составляющая», ‑ сказал Юран по телефону.