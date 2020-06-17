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17:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Четвертьфинальный матч Кубка России «Шинник» — «Урал» пройдет в Ярославле

Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет в Ярославле.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча состоится 24 июня. Матч команд изначально должен был пройти 4 марта, но из-за неготовности поля в Ярославле был перенесен на 18 марта в Химки. Впоследствии игра была отложена на неопределенный срок из-за коронавируса.

«Готовимся к кубковой игре. Она состоится в Ярославле», — сказал РИА Новости главный тренер «Шинника» Александр Побегалов.

«Играем в Ярославле. Других вариантов проведения матча не рассматривалось. Надеемся, что это последний раз, когда мы полетим в Ярославль», — отметили в пресс-службе «Урала».

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