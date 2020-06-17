Четвертьфинальный матч Кубка России «Шинник» — «Урал» пройдет в Ярославле

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча состоится 24 июня. Матч команд изначально должен был пройти 4 марта, но из-за неготовности поля в Ярославле был перенесен на 18 марта в Химки. Впоследствии игра была отложена на неопределенный срок из-за коронавируса.

«Готовимся к кубковой игре. Она состоится в Ярославле», — сказал РИА Новости главный тренер «Шинника» Александр Побегалов.