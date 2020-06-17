Четвертьфинальный матч Кубка России «Шинник» — «Урал» пройдет в Ярославле
Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет в Ярославле.
Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет в Ярославле.
Встреча состоится 24 июня. Матч команд изначально должен был пройти 4 марта, но
«Готовимся к кубковой игре. Она состоится в Ярославле», — сказал РИА Новости главный тренер «Шинника» Александр Побегалов.
«Играем в Ярославле. Других вариантов проведения матча не рассматривалось. Надеемся, что это последний раз, когда мы полетим в Ярославль», — отметили в