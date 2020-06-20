Панин назначен главным арбитром на четвертьфинал Кубка России «Шинник» — «Урал»

«Шинник» примет на своем поле «Урал» 24 июня. Матч этих команд первоначально должен был состояться 4 марта, однако был перенесен из-за неготовности поля стадиона в Ярославле. Игра должна была пройти 18 марта на «Арене-Химки», но была перенесена из-за решения Российского футбольного союза приостановить все соревнования в связи с пандемией коронавируса. Победитель матча в полуфинале турнира встретится с подмосковными «Химками».