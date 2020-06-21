РФС допускает возможность проведения игр Кубка России после завершения сезона в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Решение о возможном изменении сроков завершения Олимп — Кубка России было принято на бюро исполкома РФС, которое состоялось 21 июня. На нем также было принято решение о переносе на 19 июля матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо». Изменение даты матча произошло из-за того, что у трех игроков столичной команды — Клинтона Н'Жи, Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьского — был диагностирован коронавирус, в связи с этим остальные члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал с 20 июня находятся на учебно-тренировочной базе клуба в подмосковном Новогорске в закрытом режиме.

«Для создания равных условий участникам соревнований, в случае, если с подобной просьбой обратятся клубы, вышедшие в полуфинал Кубка России, РФС рассмотрит вариант с изменением формата розыгрыша Олимп — Кубка России и его проведением после окончания Тинькофф — Российской премьер-лиги, но до 3 августа 2020 года», — говорится в сообщении РФС.

Сезон в российском футболе возобновился после трехмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса, 19 июня. На данный момент в чемпионате России сыграны пять матчей 23-го тура. Во встрече «Сочи» — «Ростов», которая завершилась победой хозяев со счетом 10:1, в составе гостей в связи с уходом на карантин основного и молодежного составов на поле вышли игроки клубной академии — средний возраст заявки составил 17,2 года.