Источник: Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» в Ярославле пройдет без зрителей

Изначально игра «Шинник» — «Урал» должна была пройти 4 марта в Ярославле, но не состоялась из-за плохого состояния поля. 7 марта Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что матч пройдет 18 марта на «Арене-Химки», однако позднее из-за пандемии коронавируса встреча вновь была перенесена. 15 мая исполком РФС объявил, что матч между командами из Ярославля и Екатеринбурга состоится 24 июня, в начале июня стало известно, что РФС разрешил провести игру на стадионе «Шинник».