Источник: Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» в Ярославле пройдет без зрителей

Изначально игра «Шинник» — «Урал» должна была пройти 4 марта в Ярославле, но не состоялась из-за плохого состояния поля. 7 марта Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что матч пройдет 18 марта на «Арене-Химки», однако позднее из-за пандемии коронавируса встреча вновь была перенесена. 15 мая исполком РФС объявил, что матч между командами из Ярославля и Екатеринбурга состоится 24 июня, в начале июня стало известно, что РФС разрешил провести игру на стадионе «Шинник».
«Игра состоится без зрителей», — сообщил источник.
Генеральный директор «Шинника» Дмитрий Горин сообщил ТАСС, что пока не получил официального уведомления по этому поводу.
На момент паузы в Кубке России была определена одна полуфинальная пара — московский «Спартак» и «Зенит» встретятся в Санкт-Петербурге. В другом полуфинале подмосковные «Химки» сыграют с победителем пары «Шинник» — «Урал». Полуфиналы запланированы на 18—19 июля. Финал Кубка России должен пройти 25 июля в Екатеринбурге на «Екатеринбург-Арене».