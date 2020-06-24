«Шинник» и «Урал» проведут заключительный матч ¼ финала Кубка России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Встреча между соперниками переносилась уже дважды. Изначально игра должна была пройти в Ярославле 4 марта, однако из-за плохого качества поля она не состоялась. Позже Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении матча 18 марта на «Арене-Химки», но вмешалась пандемия коронавируса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7e083a8a26f2a9831a7a" data-vnd="7e083a8a26f2a9831a7a" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7e083a8a26f2a9831a7a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Только 15 мая исполком РФС утвердил дату проведение этого поединка. Через месяц комиссия организации разрешила провести встречу в Ярославле. По информации ТАСС, матч собирались организовать с ограниченным количеством зрителей на трибунах — 10% от общей вместимости стадиона. Однако в последний момент было решено играть без болельщиков.

Свой последний матч «Шинник» провел 15 марта в рамках розыгрыша Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против волгоградского «Ротора» (0:1). Сам турнир решением исполкома РФС был досрочно завершен. «Урал» же возобновил сезон 20 июня домашним матчем против казанского «Рубина» (1:2). У «Шинника» участие во встрече не примет дисквалифицированный защитник Константин Щербаков, у «Урала» по той же причине не сыграет форвард Павел Погребняк.

В текущем розыгрыше Кубка России «Шинник» в серии пенальти поочередно обыграл «Сочи» (0:0, 5:4 — по пенальти) и «Нижний Новгород» (2:2, 3:0 — по пенальти). «Урал» победил новороссийский «Черноморец» (2:0) и тульский «Арсенал» (2:2, 5:4 — по пенальти).