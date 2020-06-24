«Шинник» и «Урал» проведут заключительный матч ¼ финала Кубка России по футболу

Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Встреча между соперниками переносилась уже дважды. Изначально игра должна была пройти в Ярославле 4 марта, однако из-за плохого качества поля она не состоялась. Позже Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении матча 18 марта на «Арене-Химки», но вмешалась пандемия коронавируса.
Только 15 мая исполком РФС утвердил дату проведение этого поединка. Через месяц комиссия организации разрешила провести встречу в Ярославле. По информации ТАСС, матч собирались организовать с ограниченным количеством зрителей на трибунах — 10% от общей вместимости стадиона. Однако в последний момент было решено играть без болельщиков.
Свой последний матч «Шинник» провел 15 марта в рамках розыгрыша Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против волгоградского «Ротора» (0:1). Сам турнир решением исполкома РФС был досрочно завершен. «Урал» же возобновил сезон 20 июня домашним матчем против казанского «Рубина» (1:2). У «Шинника» участие во встрече не примет дисквалифицированный защитник Константин Щербаков, у «Урала» по той же причине не сыграет форвард Павел Погребняк.
В текущем розыгрыше Кубка России «Шинник» в серии пенальти поочередно обыграл «Сочи» (0:0, 5:4 — по пенальти) и «Нижний Новгород» (2:2, 3:0 — по пенальти). «Урал» победил новороссийский «Черноморец» (2:0) и тульский «Арсенал» (2:2, 5:4 — по пенальти).
Победитель игры в Ярославле в полуфинале сыграет с «Химками». Вторую пару составляют московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Проведение полуфинальной стадии намечено на 18 июля. Финал пройдет 25 июля в Екатеринбурге.