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00:39 (мск), источник: ТАСС

«Шинник» и «Урал» проведут заключительный матч ¼ финала Кубка России по футболу

ТАСС, 24 июня. Футболисты ярославского «Шинника» и екатеринбургского «Урала» проведут в среду перенесенный матч ¼ финала Олимп — Кубка России. Встреча пройдет в Ярославле при пустых трибунах, начало — 17:00 мск.

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Источник: РИА "Новости"

Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Встреча между соперниками переносилась уже дважды. Изначально игра должна была пройти в Ярославле 4 марта, однако из-за плохого качества поля она не состоялась. Позже Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении матча 18 марта на «Арене-Химки», но вмешалась пандемия коронавируса.

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Только 15 мая исполком РФС утвердил дату проведение этого поединка. Через месяц комиссия организации разрешила провести встречу в Ярославле. По информации ТАСС, матч собирались организовать с ограниченным количеством зрителей на трибунах — 10% от общей вместимости стадиона. Однако в последний момент было решено играть без болельщиков.

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Источник: Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» в Ярославле пройдет без зрителей

Свой последний матч «Шинник» провел 15 марта в рамках розыгрыша Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против волгоградского «Ротора» (0:1). Сам турнир решением исполкома РФС был досрочно завершен. «Урал» же возобновил сезон 20 июня домашним матчем против казанского «Рубина» (1:2). У «Шинника» участие во встрече не примет дисквалифицированный защитник Константин Щербаков, у «Урала» по той же причине не сыграет форвард Павел Погребняк.

В текущем розыгрыше Кубка России «Шинник» в серии пенальти поочередно обыграл «Сочи» (0:0, 5:4 — по пенальти) и «Нижний Новгород» (2:2, 3:0 — по пенальти). «Урал» победил новороссийский «Черноморец» (2:0) и тульский «Арсенал» (2:2, 5:4 — по пенальти).

Победитель игры в Ярославле в полуфинале сыграет с «Химками». Вторую пару составляют московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Проведение полуфинальной стадии намечено на 18 июля. Финал пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

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