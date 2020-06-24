«Урал» победил «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Юрий Бавин (16-я минута) и Рафал Аугустыняк (80). На 78-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Шинника» Иван Олейников. Игру из-за травмы пропускал румынский полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви.

Встреча между «Уралом» и «Шинником» дважды переносилась. Изначально игра должна была пройти в Ярославле 4 марта, однако из-за плохого качества поля не состоялась. Встреча, запланированная на 18 марта на «Арене-Химки», была отменена из-за пандемии коронавируса.

Читайте также Сложно будет всем Кто может быть недоволен новым календарем РПЛ?

«Шинник» выступает в Олимп — Футбольной национальной лиге, которая была завершена досрочно по причине пандемии. «Урал» играет в Тинькофф — Российской премьер-лиге, элитный дивизион чемпионата страны возобновился 19 июня. Екатеринбургский клуб дважды выходил в финал Кубка России, но ни разу не выигрывал трофей. Лучшим результатом «Шинника» в турнире является выход в полуфинал в сезонах-2003/04, 2017/18.