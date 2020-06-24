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19:11 (мск), источник: ТАСС

«Урал» победил «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

ТАСС, 24 июня. Футболисты екатеринбургского «Урала» со счетом 2:0 победили ярославский «Шинник» в четвертьфинальном матче Олимп — Кубка России. Встреча прошла в Ярославле без болельщиков.

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Источник: РИА "Новости"

Голы забили Юрий Бавин (16-я минута) и Рафал Аугустыняк (80). На 78-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Шинника» Иван Олейников. Игру из-за травмы пропускал румынский полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча между «Уралом» и «Шинником» дважды переносилась. Изначально игра должна была пройти в Ярославле 4 марта, однако из-за плохого качества поля не состоялась. Встреча, запланированная на 18 марта на «Арене-Химки», была отменена из-за пандемии коронавируса.

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«Шинник» выступает в Олимп — Футбольной национальной лиге, которая была завершена досрочно по причине пандемии. «Урал» играет в Тинькофф — Российской премьер-лиге, элитный дивизион чемпионата страны возобновился 19 июня. Екатеринбургский клуб дважды выходил в финал Кубка России, но ни разу не выигрывал трофей. Лучшим результатом «Шинника» в турнире является выход в полуфинал в сезонах-2003/04, 2017/18.

В полуфинале «Урал» сыграет с подмосковными «Химками», которые в своем четвертьфинале в марте разгромили московское «Торпедо» (5:1), в другом полуфинале сыграют московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Матчи полуфинала запланированы на 18—19 июля. Финал Кубка России должен пройти 25 июля на «Екатеринбург-Арене».

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Шинник
0:2
Первый тайм: 0:1
Урал
Футбол, Кубок России, 1/4 финала24.06.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Шинник
Главные тренеры
Александр ПобегаловДмитрий Парфенов
Голы
Юрий Бавин16′
Рафал Аугустыняк80′
Составы команд
16Дмитрий Яшин
31Ярослав Годзюр
4Евгений Стешин
5Мацей Вилюш
17Николай Покидышев
35Николай Золотов
33Виктор Патрашко
6Рафал Аугустыняк
5Вячеслав Зинков
8Роман Емельянов
10Иван Олейников
37′78′
14Юрий Бавин
35′
20Александр Эктов
15Денис Кулаков
15Дмитрий Самойлов
83′
44Андрей Егорычев
11Тимур Пухов
58Отман Эль-Кабир
85′
27Василий Алейников
82′
95Игорь Калинин
72Игорь Масленников
18Михал Кухарчик
87′
9Эльдар Низамутдинов
39′46′
79Артем Юсупов
99Никита Мацхарашвили
20Андрей Панюков
68′
22Сергей Самодин
88′
11Дмитрий Ефремов
77Альбек Гонгапшев
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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