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12:02 (мск), источник: ТАСС

ФК «Химки» перед полуфиналом Кубка России сыграет с «Сатурном», «Спартаком-2» и «Казанкой»

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Химки» будет готовиться к полуфиналу Олимп — Кубка России против екатеринбургского «Урала» на базе в подмосковном Кратове в закрытом режиме вплоть до 18 июля, за это время команда проведет товарищеские матчи с «Сатурном», «Спартаком-2» и «Казанкой». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор химчан Василий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

Сезон в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, «Химки» заняли в турнире второе место, которое дает команде право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21. Последние официальные матчи команда провела в марте, когда в четвертьфинале Кубка России дома обыграла московское «Торпедо» (5:1), а в последнем туре перед остановкой розыгрыша ФНЛ на выезде сыграла вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:2). 19 июня в единственной контрольной встрече, которую команда провела за три месяца, она потерпела поражение от ярославского «Шинника». Ранее пресс-служба «Химок» сообщала о том, что команда в составе 27 игроков с 20 по 30 июня будет находиться на сборе в Кратове.

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«В Кратове будем находиться до 18 июля, до игры с “Уралом”, — сказал Иванов. — Учитывая ситуацию, которая произошла в премьер-лиге — в некоторых командах заболели игроки — мы с тренерским штабом приняли коллегиальное решение остаться там до игры, чтобы никого не распускать».

24 июня гендиректор «Химок» заявил ТАСС о том, что в рамках подготовки к полуфиналу Кубка России команда проведет три матча. «Сегодня мы играем с “Сатурном”, 4 июля — со “Спартаком-2”, 11-го — с “Казанкой”. На 7 июля соперника пока нет. Если его не будет, проведем двустороннюю игру», — отметил собеседник агентства.

Матч между «Химками» и «Уралом» в полуфинале Кубка России состоится 18 или 19 июля на домашнем стадионе подмосковной команды. Во втором полуфинале турнира петербургский «Зенит» на «Газпром-Арене» примет столичный «Спартак». Финал пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

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