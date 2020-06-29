ФК «Химки» перед полуфиналом Кубка России сыграет с «Сатурном», «Спартаком-2» и «Казанкой»

Источник: РИА "Новости"

Сезон в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, «Химки» заняли в турнире второе место, которое дает команде право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21. Последние официальные матчи команда провела в марте, когда в четвертьфинале Кубка России дома обыграла московское «Торпедо» (5:1), а в последнем туре перед остановкой розыгрыша ФНЛ на выезде сыграла вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:2). 19 июня в единственной контрольной встрече, которую команда провела за три месяца, она потерпела поражение от ярославского «Шинника». Ранее пресс-служба «Химок» сообщала о том, что команда в составе 27 игроков с 20 по 30 июня будет находиться на сборе в Кратове.

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«В Кратове будем находиться до 18 июля, до игры с “Уралом”, — сказал Иванов. — Учитывая ситуацию, которая произошла в премьер-лиге — в некоторых командах заболели игроки — мы с тренерским штабом приняли коллегиальное решение остаться там до игры, чтобы никого не распускать».

24 июня гендиректор «Химок» заявил ТАСС о том, что в рамках подготовки к полуфиналу Кубка России команда проведет три матча. «Сегодня мы играем с “Сатурном”, 4 июля — со “Спартаком-2”, 11-го — с “Казанкой”. На 7 июля соперника пока нет. Если его не будет, проведем двустороннюю игру», — отметил собеседник агентства.