Свердловский минспорт надеется, что на финал Кубка РФ по футболу пустят более 10% зрителей

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Финал Кубка России пройдет на «Екатеринбург-Арене» 25 июля. В решающем матче турнира встретятся победители полуфиналов между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», а также подмосковными «Химками» и екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 19 июля.

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«Существуют регламенты, к нам приезжали инспекторы, которые контролируют подготовку Екатеринбурга. Могу сказать, что после чемпионата мира нам ничего не страшно», — сказал Рапопорт.

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«Вопрос о билетах будет обсуждаться, когда будут известны команды — участницы финала. Ценовая политика будет определена, когда станет понятна позиция Роспотребнадзора, хотя я уверен, что к этому времени все будет хорошо. Думаю, будет больше 10%», — добавил он.

На вопрос о том, на какой процент от вместимости «Екатеринбург-Арены» рассчитывает Министерство спорта Свердловской области, Рапопорт не дал четкого ответа. «Мне сложно сказать. Я, конечно же, максималист, но бытие определяет сознание», — отметил собеседник агентства.

Сезон-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

О стадионе в Екатеринбурге