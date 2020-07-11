Свердловский минспорт надеется, что на финал Кубка РФ по футболу пустят более 10% зрителей

Финал Кубка России пройдет на «Екатеринбург-Арене» 25 июля. В решающем матче турнира встретятся победители полуфиналов между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», а также подмосковными «Химками» и екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 19 июля.
«Существуют регламенты, к нам приезжали инспекторы, которые контролируют подготовку Екатеринбурга. Могу сказать, что после чемпионата мира нам ничего не страшно», — сказал Рапопорт.
«Вопрос о билетах будет обсуждаться, когда будут известны команды — участницы финала. Ценовая политика будет определена, когда станет понятна позиция Роспотребнадзора, хотя я уверен, что к этому времени все будет хорошо. Думаю, будет больше 10%», — добавил он.
На вопрос о том, на какой процент от вместимости «Екатеринбург-Арены» рассчитывает Министерство спорта Свердловской области, Рапопорт не дал четкого ответа. «Мне сложно сказать. Я, конечно же, максималист, но бытие определяет сознание», — отметил собеседник агентства.
Сезон-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
Арена в Екатеринбурге была открыта в 1957 году. К чемпионату мира 2018 года в России стадион был реконструирован, на данный момент его вместимость составляет 27 тыс. зрителей. Во время мирового первенства на арене прошли четыре матча групповой стадии: Египет — Уругвай (0:1), Франция — Перу (1:0), Япония — Сенегал (2:2) и Мексика — Швеция (0:3).