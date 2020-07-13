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13:35 (мск), источник: ТАСС

Заседание комитета по этике РФС по высказыванию гендиректора «Зенита» намечено на 17 июля

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Заседание комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) по высказыванию генерального директора футбольного клуба «Зенит» Александра Медведева о московском «Спартаке» намечено на 17 июля. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Семен Андреев.

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Источник: РИА "Новости"

«Предварительно заседание намечено на пятницу. Окончательное решение (по дате заседания), думаю, будет не позднее, чем завтра», — сказал Андреев.

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5 июля «Зенит» на выезде в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Краснодар» (4:2) и досрочно стал чемпионом России; после игры в интернете было опубликовано видео из раздевалки петербургского клуба, на котором было запечатлено вызвавшее затем вопросы празднование нападающих сине-бело-голубых Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Медведев в интервью ТАСС, комментируя этот ролик, сказал, что игроки дурачились, а также предположил, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинале Олимп — Кубка России, который состоится в Санкт-Петербурге 19 июля.

8 июля заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов направил письмо на имя Андреева с просьбой дать оценку высказыванию гендиректора «Зенита» с позиции морали и этики. 9 июля служба коммуникаций РФС сообщила ТАСС о том, что организация обратилась в комитет по этике для рассмотрения высказывания Медведева.

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