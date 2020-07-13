Заседание комитета по этике РФС по высказыванию гендиректора «Зенита» намечено на 17 июля

5 июля «Зенит» на выезде в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Краснодар» (4:2) и досрочно стал чемпионом России; после игры в интернете было опубликовано видео из раздевалки петербургского клуба, на котором было запечатлено вызвавшее затем вопросы празднование нападающих сине-бело-голубых Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Медведев в интервью ТАСС, комментируя этот ролик, сказал, что игроки дурачились, а также предположил, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинале Олимп — Кубка России, который состоится в Санкт-Петербурге 19 июля.