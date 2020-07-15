Федун: Игрокам «Спартака» можно не выходить на матч с «Зенитом», если судить будет Вилков

Судейство Вилкова в предыдущих играх с участием «Спартака» вызывало вопросы как среди болельщиков красно-белых, так и в руководстве клуба.
«Если Вилков будет судить матч с “Зенитом”, можно не выходить на поле», — сказал Федун.
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 19 июля. «Я сказал ребятам, как отвечать на судейские дела. Вообще предлагаю запустить хештег #СудитеСпартаккакЗенит — тогда мы станем чемпионами», — отметил Федун.
Летом прошлого года Федун заявлял «Чемпионату» о передаче в 2023 году контрольного пакета акций клуба в некоммерческую организацию, членами которой будут болельщики команды. Владельца «Спартака» также спросили, когда он продаст клуб болельщикам. «Если они готовы платить, ради бога», — подчеркнул Федун, поинтересовавшись также, есть ли у болельщиков 10 млрд рублей.