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20:44 (мск), источник: ТАСС

Федун: Игрокам «Спартака» можно не выходить на матч с «Зенитом», если судить будет Вилков

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футболистам «Спартака» можно будет не выходить на матч полуфинала Олимп — Кубка России с «Зенитом», если обслуживать игру в качестве главного арбитра будет Михаил Вилков. Об этом владелец красно-белых Леонид Федун рассказал на встрече с болельщиками после матча с «Ахматом».

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Источник: РИА "Новости"

Судейство Вилкова в предыдущих играх с участием «Спартака» вызывало вопросы как среди болельщиков красно-белых, так и в руководстве клуба.

«Если Вилков будет судить матч с “Зенитом”, можно не выходить на поле», — сказал Федун.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 19 июля. «Я сказал ребятам, как отвечать на судейские дела. Вообще предлагаю запустить хештег #СудитеСпартаккакЗенит — тогда мы станем чемпионами», — отметил Федун.

Летом прошлого года Федун заявлял «Чемпионату» о передаче в 2023 году контрольного пакета акций клуба в некоммерческую организацию, членами которой будут болельщики команды. Владельца «Спартака» также спросили, когда он продаст клуб болельщикам. «Если они готовы платить, ради бога», — подчеркнул Федун, поинтересовавшись также, есть ли у болельщиков 10 млрд рублей.

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