Федун: Игрокам «Спартака» можно не выходить на матч с «Зенитом», если судить будет Вилков

Источник: РИА "Новости"

Судейство Вилкова в предыдущих играх с участием «Спартака» вызывало вопросы как среди болельщиков красно-белых, так и в руководстве клуба.

«Если Вилков будет судить матч с “Зенитом”, можно не выходить на поле», — сказал Федун.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 19 июля. «Я сказал ребятам, как отвечать на судейские дела. Вообще предлагаю запустить хештег #СудитеСпартаккакЗенит — тогда мы станем чемпионами», — отметил Федун.