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13:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: У Федуна есть основания быть недовольным судьями. Что это? Стечение обстоятельств? Не знаю…

Известный телекомментатор прокомментировал громкое заявление Леонида Федуна накануне полуфинала Кубка России с «Зенитом».

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Владелец «Спартака» после победы над «Ахматом» заявил следующее: «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит — тогда будем чемпионами».

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— У нас же свобода слова. Прежде всего, надо судить людей по поступкам. Леонид Арнольдович Федун, как и Александр Иванович Медведев, — эмоциональные личности, сильно переживают за свои команды, — говорит Орлов. — Лучше говорить об игре. «Спартак» прекрасно провел матч против «Ахмата».

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— Но ведь никуда не уйти от обсуждения судейских решений?

— Если честно, я так и не понял, почему не засчитали гол москвичей. Что там было? Вновь возникает вопрос к телетрансляции. По повторам у зрителей не возникло четкого представления, что же все-таки произошло. А эмоции Федуна — это нормально. Спорт — шоу. Своими высказываниями владелец «Спартака» только подогрел интерес к полуфиналу Кубка.

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— Но вы согласны, что судьи прибивают «Спартак»?

— Мне часто про это говорит Евгений Ловчев, и я во многом с ним схожусь во мнениях. Не знаю, почему у арбитров такое пристрастие к «Спартаку». Не могу объяснить эти ошибки. Стечение обстоятельств? Не знаю… Пусть Кашшаи все нам разъяснит. В любом случае, у Федуна есть основания быть недовольным арбитрами.

— При этом в матчах с участием «Зенита» таких ошибок не было.

— Понимаете, в чем дело. «Зенит» в этом сезоне гораздо сильнее остальных сам по себе. Недруги питерцев говорят, что они лучшие среди худших. Однако стоит признать, что команда прибавила по сравнению с прошлым чемпионатом. «Зенит» прогрессирует. Это не выскочка на год. Посмотрите, как выглядят впереди Дзюба и Азмун!

В то же время я подметил, что в составе «Спартака» обрел себя Зобнин. Великолепный гол, большой объем работы. Молодец! Роман поверил в себя, набрал форму, стал лидером красно-белых. Я всегда думаю о том, чтобы у нас в стране было как можно больше сильных команд.

— Соболева начинают уже потихоньку сравнивают с Дзюбой.

— Это нормально. Так в спорте часто бывает.

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— Еще одна фраза Федуна: «Если на матч в Питере назначат Мешкова, можно даже не выходить на поле».

— Вроде бы будут судить либо Карасев, либо Еськов. Это логично. Сейчас это самые подходящие кандидатуры.

— Однако у «Спартака» есть основания опасаться, что судейство вновь будет не слишком понятным?

— Об этом не стоит думать. Надо выходить и играть. Потом все-таки есть ВАР, он может подстраховать. Правда, на мой взгляд, лучше увеличить в будущем количество камер. Сейчас их число ограничено по решению Роспотребнадзора.

— У такого «Спартака» есть шансы против «Зенита»?

— Да. Нас ждет матч-огонь. Пусть победит сильнейший.

Виталий Айрапетов

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