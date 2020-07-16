Геннадий Орлов: У Федуна есть основания быть недовольным судьями. Что это? Стечение обстоятельств? Не знаю…
Известный телекомментатор прокомментировал громкое заявление Леонида Федуна накануне полуфинала Кубка России с «Зенитом».
Известный телекомментатор прокомментировал громкое заявление Леонида Федуна накануне полуфинала Кубка России с «Зенитом».
Владелец «Спартака» после победы над «Ахматом» заявил следующее: «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит — тогда будем чемпионами».
— У нас же свобода слова. Прежде всего, надо судить людей по поступкам. Леонид Арнольдович Федун, как и Александр Иванович Медведев, — эмоциональные личности, сильно переживают за свои команды, — говорит Орлов. — Лучше говорить об игре. «Спартак» прекрасно провел матч против «Ахмата».
— Но ведь никуда не уйти от обсуждения судейских решений?
— Если честно, я так и не понял, почему не засчитали гол москвичей. Что там было? Вновь возникает вопрос к телетрансляции. По повторам у зрителей не возникло четкого представления, что же
— Но вы согласны, что судьи прибивают «Спартак»?
— Мне часто про это говорит Евгений Ловчев, и я во многом с ним схожусь во мнениях. Не знаю, почему у арбитров такое пристрастие к «Спартаку». Не могу объяснить эти ошибки. Стечение обстоятельств? Не знаю… Пусть Кашшаи все нам разъяснит. В любом случае, у Федуна есть основания быть недовольным арбитрами.
— При этом в матчах с участием «Зенита» таких ошибок не было.
— Понимаете, в чем дело. «Зенит» в этом сезоне гораздо сильнее остальных сам по себе. Недруги питерцев говорят, что они лучшие среди худших. Однако стоит признать, что команда прибавила по сравнению с прошлым чемпионатом. «Зенит» прогрессирует. Это не выскочка на год. Посмотрите, как выглядят впереди Дзюба и Азмун!
В то же время я подметил, что в составе «Спартака» обрел себя Зобнин. Великолепный гол, большой объем работы. Молодец! Роман поверил в себя, набрал форму, стал лидером
красно-белых.Я всегда думаю о том, чтобы у нас в стране было как можно больше сильных команд.
— Соболева начинают уже потихоньку сравнивают с Дзюбой.
— Это нормально. Так в спорте часто бывает.
— Еще одна фраза Федуна: «Если на матч в Питере назначат Мешкова, можно даже не выходить на поле».
— Вроде бы будут судить либо Карасев, либо Еськов. Это логично. Сейчас это самые подходящие кандидатуры.
— Однако у «Спартака» есть основания опасаться, что судейство вновь будет не слишком понятным?
— Об этом не стоит думать. Надо выходить и играть. Потом
— У такого «Спартака» есть шансы против «Зенита»?
— Да. Нас ждет
Виталий Айрапетов