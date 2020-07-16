Сергей Иванов рассудит матч полуфинала Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак»
ТАСС, 16 июля. Бригада во главе с Сергеем Ивановым назначена на матч полуфинала Олимп — Кубка России по футболу между
ТАСС, 16 июля. Бригада во главе с Сергеем Ивановым назначена на матч полуфинала Олимп — Кубка России по футболу между
Встреча пройдет в воскресенье в
Другой полуфинальный матч между «Уралом» и «Химками», который пройдет в тот же день в Екатеринбурге, рассудит Сергей Лапочкин, ассистентами выступят Дмитрий Чельцов и Илья Елеференко, резервным арбитром — Сергей Матюнин. За VAR будут отвечать Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян.
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