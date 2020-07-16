Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив
ЦСКА
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино
Дженоа
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:15
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:15
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Интер
Футбол. Зарубежный
19:30
Эйбар
Вальядолид
31
Футбол. Премьер-лига
18:00
Рубин
Ростов
00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Уфа
Динамо
01
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
9Смолов забил «Барселоне»
18:36 (мск), источник: ТАСС

Сергей Иванов рассудит матч полуфинала Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак»

ТАСС, 16 июля. Бригада во главе с Сергеем Ивановым назначена на матч полуфинала Олимп — Кубка России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге. Ассистентами рефери будут Валерий Данченко и Адлан Хатуев, резервным судьей — Станислав Васильев. Отвечать за систему видеоассистента рефери (VAR) будет Евгений Турбин, его ассистентом будет Александр Богданов.

Видео
Судите «Спартак», как «Зенит»! Леонид Федун придумал хэштег и ответил на провокацию

Другой полуфинальный матч между «Уралом» и «Химками», который пройдет в тот же день в Екатеринбурге, рассудит Сергей Лапочкин, ассистентами выступят Дмитрий Чельцов и Илья Елеференко, резервным арбитром — Сергей Матюнин. За VAR будут отвечать Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян.

Также стала известна судейская бригада матча 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Динамо», который должен был пройти 21 июня, но был перенесен по согласию обеих сторон из-за случаев заражения коронавируса в составе московского клуба. Встреча также состоится 19 июля. Главным арбитром матча назначен Михаил Вилков, которому будут помогать Александр Кудрявцев и Алексей Ширяев, резервным арбитром будет Анатолий Жабченко. Видеоассистентом рефери выступит Алексей Сухой, его помощником — Арам Петросян.

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Майгуров: у французов работают всего 19 человек, а результат во много раз лучше
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Сборная России сохранила прежнее место в рейтинге ФИФА
«Ростов» сыграл вничью с «Рубином» и потерял шансы попасть в ЛЧ
У игроков и среди администрации ФК «Сочи» нашли коронавирус
Гол Жоаозиньо с пенальти принес «Динамо» победу в матче с «Уфой»
Туктамышева выложила соблазнительное фото в полотенце
СМИ: Алексей Ковалев претендует на место главного тренера в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь