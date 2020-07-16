Сергей Иванов рассудит матч полуфинала Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак»

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге. Ассистентами рефери будут Валерий Данченко и Адлан Хатуев, резервным судьей — Станислав Васильев. Отвечать за систему видеоассистента рефери (VAR) будет Евгений Турбин, его ассистентом будет Александр Богданов.

Другой полуфинальный матч между «Уралом» и «Химками», который пройдет в тот же день в Екатеринбурге, рассудит Сергей Лапочкин, ассистентами выступят Дмитрий Чельцов и Илья Елеференко, резервным арбитром — Сергей Матюнин. За VAR будут отвечать Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян.