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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Кавазашвили предложил РФС отстранить Дзюбу и Азмуна от матча со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака», член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили предложил не допускать Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна до матча с московским клубом в полуфинале Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"

«Нельзя закрывать глаза на поведение Дзюбы и Азмуна в чемпионской раздевалке «Зенита». Это позорный поступок. Они совершили непристойные действия, которые повлекли за собой некорректные высказывания Медведева в адрес «Спартака». Его позиция мне непонятна. Медведев — умнейший менеджер, но как можно называть такое поведение футболистов баловством? Это же не дети.

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Азмун и Дзюба — взрослые люди, которые, видимо, не соображают, что творят. А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой пример они подают? Какое мнение о футболистах будет у родителей, которые только собираются отдавать детей в наш вид спорта? Медведев обязан это понимать, а не выгораживать игроков своего клуба. И уж тем более не давать использовать эту дурость как предлог для оскорбления соперника.

Моё мнение: в этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание. Я внёс предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего 19 июля полуфинала Кубка России со «Спартаком» и оштрафовать каждого на 300 тысяч.

Наше обращение будет рассматривать КДК РФС. За ним окончательное решение. Председатель комитета по этике Семён Андреев должен подписать акт совещания и передать руководству РФС, которое и обратилось в наш комитет. КДК всё рассмотрит. И должен отреагировать быстро — ведь до кубкового полуфинала меньше двух дней", — цитирует Кавазашвили «Советский спорт».

Дзюба и Азмун во время празднования чемпионства сымитировали в раздевалке половой акт. Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Петербурге.

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