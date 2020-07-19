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10:44 (мск), источник: ТАСС

Павлюченко: Если судить по мастерству, шансов у «Спартака» в игре с «Зенитом» нет

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты петербургского «Зенита» на голову сильнее игроков московского «Спартака» по уровню мастерства, с этой точки зрения у гостей шансов на победу в матче ½ финала Олимп — Кубка России нет. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России и красно-белых Роман Павлюченко.

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Источник: РИА "Новости"

Полуфинальный матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало игры в 18:30 мск.

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«Это кубковая игра, а мы знаем, что у нас в Кубке России может произойти все, что угодно, — сказал Павлюченко. — В кубковом противостоянии фаворита не бывает, если в чемпионате он есть, то в кубке нет. Но если брать персоналии, то “Зенит” по всем позициям сильнее и, на мой взгляд, является фаворитом в этом матче. Но мы понимаем, что это кубок, поэтому трудно сказать [как сложится игра], до матча “Зенит” фаворит, потому что это чемпион».

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«Сегодня “Спартак” может за счет борьбы, характера и движения обыграть “Зенит”. Если брать по мастерству, то шансов у него нет. Футболисты, которые собраны в “Зените”, на голову сильнее, здесь надо быть откровенными. Если “Спартак” хорошо настроится, покажет хорошее движение и самоотдачу — больше никак», — продолжил бывший нападающий «Спартака».

Главный тренер московской команды Доменико Тедеско в воскресенье в Санкт-Петербурге сможет руководить игрой, поскольку его дисквалификация, полученная после игры 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (1:1), распространяется только на чемпионат страны. «Что Тедеско с командой, что на трибуне, на сегодняшний день особой роли не играет. Он был с командой, она плохо выглядела, без него также. Поэтому не думаю, что что-то поменяется [с его возвращением], но все-таки тренер должен быть с командой, а не на трибуне», — отметил собеседник агентства.

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Павлюченко рассчитывает на финал «Урал» — «Спартак»

«Конечно, я буду болеть за “Спартак”, — подчеркнул Павлюченко. — Это команда, которая ставит задачи что-то выиграть в чемпионате, если там не получается, до кубка осталось сделать два шага. Считаю, что нужно отдать все, чтобы выиграть его. С “Зенитом” это будет сделать тяжело, но буду надеяться на то, что “Спартак” даст бой и с минимальным счетом выиграет».

Финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге; победитель пары «Зенит» — «Спартак» в решающем матче турнира встретится с сильнейшим в паре «Урал» — «Химки», этот матч также пройдет в воскресенье и начнется в 13:00 мск. Павлюченко, помимо выступлений за красно-белых с 2003 по 2008 год, в сезоне-2016/17 играл за екатеринбуржцев. «Урал» — «Спартак»? Это был бы замечательный финал, — резюмировал бывший форвард красно-белых.

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