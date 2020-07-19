Павлюченко: Если судить по мастерству, шансов у «Спартака» в игре с «Зенитом» нет

Источник: РИА "Новости"

Полуфинальный матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало игры в 18:30 мск.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d0cd508ec7b0371c00a5" data-vnd="d0cd508ec7b0371c00a5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d0cd508ec7b0371c00a5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это кубковая игра, а мы знаем, что у нас в Кубке России может произойти все, что угодно, — сказал Павлюченко. — В кубковом противостоянии фаворита не бывает, если в чемпионате он есть, то в кубке нет. Но если брать персоналии, то “Зенит” по всем позициям сильнее и, на мой взгляд, является фаворитом в этом матче. Но мы понимаем, что это кубок, поэтому трудно сказать [как сложится игра], до матча “Зенит” фаворит, потому что это чемпион».

«Сегодня “Спартак” может за счет борьбы, характера и движения обыграть “Зенит”. Если брать по мастерству, то шансов у него нет. Футболисты, которые собраны в “Зените”, на голову сильнее, здесь надо быть откровенными. Если “Спартак” хорошо настроится, покажет хорошее движение и самоотдачу — больше никак», — продолжил бывший нападающий «Спартака».

Главный тренер московской команды Доменико Тедеско в воскресенье в Санкт-Петербурге сможет руководить игрой, поскольку его дисквалификация, полученная после игры 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (1:1), распространяется только на чемпионат страны. «Что Тедеско с командой, что на трибуне, на сегодняшний день особой роли не играет. Он был с командой, она плохо выглядела, без него также. Поэтому не думаю, что что-то поменяется [с его возвращением], но все-таки тренер должен быть с командой, а не на трибуне», — отметил собеседник агентства.

Павлюченко рассчитывает на финал «Урал» — «Спартак»

«Конечно, я буду болеть за “Спартак”, — подчеркнул Павлюченко. — Это команда, которая ставит задачи что-то выиграть в чемпионате, если там не получается, до кубка осталось сделать два шага. Считаю, что нужно отдать все, чтобы выиграть его. С “Зенитом” это будет сделать тяжело, но буду надеяться на то, что “Спартак” даст бой и с минимальным счетом выиграет».