Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то его болельщики ненавидели «Спартак»
Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам Вячеслав Малафеев порассуждал об отношении болельщиков других клубов к
Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам Вячеслав Малафеев порассуждал об отношении болельщиков других клубов к
«Каждую ситуацию нужно изучать отдельно, и всегда всё зависит от того, с какого угла на неё смотреть. Если настроен отрицательно, в любой истории найдешь возможность рассказать