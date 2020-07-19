Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то его болельщики ненавидели «Спартак»

«Каждую ситуацию нужно изучать отдельно, и всегда всё зависит от того, с какого угла на неё смотреть. Если настроен отрицательно, в любой истории найдешь возможность рассказать что-то негативное. “Зенит” ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели “Спартак”, который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб сборной России. Сейчас всё изменилось, достижений у “Зенита” более чем достаточно, чтобы начать его не любить. А причина всегда найдётся», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днём».