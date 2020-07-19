Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Урал
Химки
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Алавес
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:15
Парма
Сампдория
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Бетис
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Динамо
Футбол. Зарубежный
20:30
Дженоа
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Брешиа
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20:30
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Реал
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Мальорка
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Интер
Все события
Фоторепортажи
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
12:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то его болельщики ненавидели «Спартак»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам Вячеслав Малафеев порассуждал об отношении болельщиков других клубов к сине-бело-голубым.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Каждую ситуацию нужно изучать отдельно, и всегда всё зависит от того, с какого угла на неё смотреть. Если настроен отрицательно, в любой истории найдешь возможность рассказать что-то негативное. “Зенит” ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели “Спартак”, который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб сборной России. Сейчас всё изменилось, достижений у “Зенита” более чем достаточно, чтобы начать его не любить. А причина всегда найдётся», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днём».

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Битва за Кубок: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в полуфинале
Болельщики назвали лучшего и худшего игроков «Реала» в сезоне
Фигередо выиграл титул UFC в наилегчайшей весовой категории
Россиянин победил бразильца в UFC на «Бойцовском острове»
Месси близок к историческому бомбардирскому рекорду Ла Лиги
Российский гонщик в свой день рождения отыграл 20 мест в Ф3
Павлюченко сделал прогноз на полуфинал КР «Зенит» - «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь