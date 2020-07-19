Арбитр Федотов: Матч «Зенит» — «Спартак» может сломать карьеру судье Иванову. Это подстава

«У Иванова стоит вопрос жизни и смерти. Если выберется из этой ситуации и хорошо отсудит матч в Питере, взлетит очень высоко. Если отработает плохо, из него сделают козла отпущения. Все будут вспоминать 2016 год. Но назначение на этот матч — это подстава. Повторюсь, матч может сделать из него лучшего судью, но может и сломать карьеру. Были и другие варианты. Поставьте Сергея Карасёва и с него потом спросите. Любое неправильное решение против команды поможет разменять Иванова и говорить, что он не справился. Желаю Иванову хорошо отработать матч. Если что-то пойдёт не так — всё, скорее всего, его карьера сломается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.