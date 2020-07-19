«Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России

Источник: РИА "Новости"

В матче ½ финала Кубка России «Урал» принимал «Химки». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

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Первый гол на 11-й минуте забил защитник «Химок» Евгений Гапон. До перерыва команда Сергея Юрана отправила ещё два мяча в ворота «Урала» усилиями хавбеков Александра Трошечкина (36") и Артёма Поляруса (37"). На 73-й минуте нападающий екатеринбургской команды Андрей Панюков сократил разницу в счёте.

«Химки» вышли в финал турнира, где встретятся с победителем матча «Зенит» — «Спартак». Сине-бело-голубые сыграют с красно-белыми сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром арена», начало — в 18:30 мск.

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