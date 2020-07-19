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15:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России

В матче ½ финала Кубка России «Урал» принимал «Химки».

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Источник: РИА "Новости"

В матче ½ финала Кубка России «Урал» принимал «Химки». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый гол на 11-й минуте забил защитник «Химок» Евгений Гапон. До перерыва команда Сергея Юрана отправила ещё два мяча в ворота «Урала» усилиями хавбеков Александра Трошечкина (36") и Артёма Поляруса (37"). На 73-й минуте нападающий екатеринбургской команды Андрей Панюков сократил разницу в счёте.

«Химки» вышли в финал турнира, где встретятся с победителем матча «Зенит» — «Спартак». Сине-бело-голубые сыграют с красно-белыми сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром арена», начало — в 18:30 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

Решающий матч Кубка России сезона-2019/2020 состоится 25 июля на «Екатеринбург Арене».

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Урал
1:3
Первый тайм: 0:3
Химки
Футбол, Кубок России, 1/2 финала19.07.2020, 13:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 3407 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновСергей Юран
Голы
Андрей Панюков73′
Евгений Гапон11′
Александр Трошечкин36′
Артем Полярус37′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
22Илья Лантратов
93Алексей Герасимов
6Дмитрий Тихий
65′
8Роман Емельянов
55′
15Егор Данилкин
85′
15Денис Кулаков
33Евгений Гапон
44Андрей Егорычев
96Александр Смирнов
95Игорь Калинин
10′
87Кирилл Боженов
10Эрик Бикфалви
5Александр Трошечкин
90′
88Павел Погребняк
44Илья Кухарчук
6Рафал Аугустыняк
82′
9Максим Мартусевич
80′83′
80Чингиз Магомадов
99Андрей Евдокимов
14Юрий Бавин
70′
14Артем Полярус
90′
20Андрей Панюков
10Камран Алиев
18Михал Кухарчик
59′
23Аршак Корян
75′83′
11Дмитрий Ефремов
3Святослав Георгиевский
88Владимир Дядюн
60′61′
11Дмитрий Барков
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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