«Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России
В матче ½ финала Кубка России «Урал» принимал «Химки».
В матче ½ финала Кубка России «Урал» принимал «Химки».
В матче ½ финала Кубка России «Урал» принимал «Химки». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Первый гол на 11-й минуте забил защитник «Химок» Евгений Гапон. До перерыва команда Сергея Юрана отправила ещё два мяча в ворота «Урала» усилиями хавбеков Александра Трошечкина (36") и Артёма Поляруса (37"). На 73-й минуте нападающий екатеринбургской команды Андрей Панюков сократил разницу в счёте.
«Химки» вышли в финал турнира, где встретятся с победителем матча «Зенит» — «Спартак».
Решающий матч Кубка России сезона-2019/2020 состоится 25 июля на «Екатеринбург Арене».
|Дмитрий Парфенов
|Сергей Юран
|Андрей Панюков
|73′
|Евгений Гапон
|11′
|Александр Трошечкин
|36′
|Артем Полярус
|37′
|31
|Ярослав Годзюр
|22
|Илья Лантратов
|93
|Алексей Герасимов
|6
|Дмитрий Тихий
65′
|8
|Роман Емельянов
55′
|15
|Егор Данилкин
85′
|15
|Денис Кулаков
|33
|Евгений Гапон
|44
|Андрей Егорычев
|96
|Александр Смирнов
|95
|Игорь Калинин
10′
|87
|Кирилл Боженов
|10
|Эрик Бикфалви
|5
|Александр Трошечкин
90′
|88
|Павел Погребняк
|44
|Илья Кухарчук
|6
|Рафал Аугустыняк
82′
|9
|Максим Мартусевич
80′83′
|80
|Чингиз Магомадов
|99
|Андрей Евдокимов
|14
|Юрий Бавин
70′
|14
|Артем Полярус
90′
|20
|Андрей Панюков
|10
|Камран Алиев
|18
|Михал Кухарчик
59′
|23
|Аршак Корян
75′83′
|11
|Дмитрий Ефремов
|3
|Святослав Георгиевский
|88
|Владимир Дядюн
60′61′
|11
|Дмитрий Барков
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Илья Елеференко(Россия, Москва)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)