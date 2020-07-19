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15:49 (мск), источник: Sport24

«Химки» — короли Кубка! Не играли 4 месяца, но за тайм разнесли «Урал» и ждут «Зенит» или «Спартак» в финале

Юран создал монстра.

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Источник: РИА "Новости"

Последний официальный матч «Химок» перед полуфиналом Кубка случился 15 марта — играли с «Нефтехимиком» (2:2). После этого ФНЛ ушла на карантин, из которого лига так и не вернулась — сезон завершили досрочно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Два с половиной месяца команда сидела на самоизоляции, ближе к июню начала тренироваться, а перед вылетом в Екатеринбург провела только четыре товарищеских матча: с «Шинником», «Сатурном», «Спартаком-2» и «Казанкой».

В медиа «Химки» врывались в двух случаях:

  • В новостных лентах клуб уже месяц балансирует между Премьер-лигой и ПФЛ: руководство «Химок» все опровергает, но до сих пор не определилось, в каком дивизионе начнет следующий сезон.
  • Сергей Юран уверяет, что это будет РПЛ. А часть финансирования подмосковный клуб может получить от «Спартака», с которым «Химки» начнут тесное сотрудничество: «Спартак» сможет отдавать своих игроков в аренду «Химкам», а также иметь приоритетное право на покупку талантливых футболистов подмосковной команды.

«Химки» прилетели в Екатеринбург в статусе явного андердога — дело не столько в разнице между РПЛ и ФНЛ, сколько в состоянии и кондициях команд. «Урал» второй месяц играет два раза в неделю, а в последнее время спокойно готовился к Кубку, так как в чемпионате уже ни на что не претендует: до зоны вылета 7 очков, до еврокубков — 10.

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Так больно, как в первом тайме, «Уралу» не было со времен «Зенита». На штрафном оборона развалилась, и Евгений Гапон внес мяч в пустые — 1:0.

На 36-й минуте забил Александр Трошечкин. Он начинал в «Локо» с Миранчуками и сверкнул в «Ростове» при Божовиче и Бердыеве, а после не угадывал с командами: «Факел» и «Авангард» окунулись в ПФЛ, «Тосно» прекратил существование, а «Химки» не могут решить, подниматься ли в Премьер-лигу. При этом Трошечкин — легенда паблика ВГИК за то, что трижды выигрывал Кубок ФНЛ.

Через минуту «Урал» добил Артем Полярус, который увел атаку направо, оторвался от защитника и идеально пальнул в дальний — 3:0 к перерыву.


Футбольный клуб «Химки» вышел в финал кубка страны

«Урал» не сдался и бился до последнего, но все, на что хватило клуб РПЛ — гол Панюкова после паса лежа от Погребняка в концовке.

  • 1:3 — в финале «Химки» сыграют с победителем пары «Зенит» — «Спартак», которые зарубятся сегодня в 18:30.
  • Подмосковный клуб сыграет в финале во второй раз с 2005 года.
Во время загрузки произошла ошибка.

Ждать ли «Химки» в РПЛ? Отвечает Сергей Юран

— Мы доказали, что мы команда РПЛ, финалист Кубка, поэтому мы однозначно будем играть в РПЛ. Команда «Химки» вышла в финал Кубка, оставила многие команды за бортом, и не выйдет в Премьер-лигу? Это абсурд.

Я знаю, что решение было в пятницу, выделили минимальные средства, чтобы команда играла в РПЛ. Вы не представляете, как я готовил команду. Постоянные вбросы, что мы будем в ФНЛ, команда это все читает… Нужно было их сконцентрировать на полуфинале. Мы доказали руководству МО и губернатору, что мы должны играть в Премьер-лиге.

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Урал
1:3
Первый тайм: 0:3
Химки
Футбол, Кубок России, 1/2 финала19.07.2020, 13:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 3407 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновСергей Юран
Голы
Андрей Панюков73′
Евгений Гапон11′
Александр Трошечкин36′
Артем Полярус37′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
22Илья Лантратов
93Алексей Герасимов
6Дмитрий Тихий
65′
8Роман Емельянов
55′
15Егор Данилкин
85′
15Денис Кулаков
33Евгений Гапон
44Андрей Егорычев
96Александр Смирнов
95Игорь Калинин
10′
87Кирилл Боженов
10Эрик Бикфалви
5Александр Трошечкин
90′
88Павел Погребняк
44Илья Кухарчук
6Рафал Аугустыняк
82′
9Максим Мартусевич
80′83′
80Чингиз Магомадов
99Андрей Евдокимов
14Юрий Бавин
70′
14Артем Полярус
90′
20Андрей Панюков
10Камран Алиев
18Михал Кухарчик
59′
23Аршак Корян
75′83′
11Дмитрий Ефремов
3Святослав Георгиевский
88Владимир Дядюн
60′61′
11Дмитрий Барков
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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