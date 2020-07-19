«Химки» — короли Кубка! Не играли 4 месяца, но за тайм разнесли «Урал» и ждут «Зенит» или «Спартак» в финале

Источник: РИА "Новости"

Последний официальный матч «Химок» перед полуфиналом Кубка случился 15 марта — играли с «Нефтехимиком» (2:2). После этого ФНЛ ушла на карантин, из которого лига так и не вернулась — сезон завершили досрочно.

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Два с половиной месяца команда сидела на самоизоляции, ближе к июню начала тренироваться, а перед вылетом в Екатеринбург провела только четыре товарищеских матча: с «Шинником», «Сатурном», «Спартаком-2» и «Казанкой».

В медиа «Химки» врывались в двух случаях:

В новостных лентах клуб уже месяц балансирует между Премьер-лигой и ПФЛ: руководство «Химок» все опровергает, но до сих пор не определилось, в каком дивизионе начнет следующий сезон.

Сергей Юран уверяет, что это будет РПЛ. А часть финансирования подмосковный клуб может получить от «Спартака», с которым «Химки» начнут тесное сотрудничество: «Спартак» сможет отдавать своих игроков в аренду «Химкам», а также иметь приоритетное право на покупку талантливых футболистов подмосковной команды.

«Химки» прилетели в Екатеринбург в статусе явного андердога — дело не столько в разнице между РПЛ и ФНЛ, сколько в состоянии и кондициях команд. «Урал» второй месяц играет два раза в неделю, а в последнее время спокойно готовился к Кубку, так как в чемпионате уже ни на что не претендует: до зоны вылета 7 очков, до еврокубков — 10.

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Так больно, как в первом тайме, «Уралу» не было со времен «Зенита». На штрафном оборона развалилась, и Евгений Гапон внес мяч в пустые — 1:0.

На 36-й минуте забил Александр Трошечкин. Он начинал в «Локо» с Миранчуками и сверкнул в «Ростове» при Божовиче и Бердыеве, а после не угадывал с командами: «Факел» и «Авангард» окунулись в ПФЛ, «Тосно» прекратил существование, а «Химки» не могут решить, подниматься ли в Премьер-лигу. При этом Трошечкин — легенда паблика ВГИК за то, что трижды выигрывал Кубок ФНЛ.

Через минуту «Урал» добил Артем Полярус, который увел атаку направо, оторвался от защитника и идеально пальнул в дальний — 3:0 к перерыву.

«Урал» не сдался и бился до последнего, но все, на что хватило клуб РПЛ — гол Панюкова после паса лежа от Погребняка в концовке.

1:3 — в финале «Химки» сыграют с победителем пары «Зенит» — «Спартак», которые зарубятся сегодня в 18:30.

Подмосковный клуб сыграет в финале во второй раз с 2005 года.

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Ждать ли «Химки» в РПЛ? Отвечает Сергей Юран

— Мы доказали, что мы команда РПЛ, финалист Кубка, поэтому мы однозначно будем играть в РПЛ. Команда «Химки» вышла в финал Кубка, оставила многие команды за бортом, и не выйдет в Премьер-лигу? Это абсурд.