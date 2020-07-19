«Химки» — короли Кубка! Не играли 4 месяца, но за тайм разнесли «Урал» и ждут «Зенит» или «Спартак» в финале
Юран создал монстра.
Юран создал монстра.
Последний официальный матч «Химок» перед полуфиналом Кубка случился 15 марта — играли с «Нефтехимиком» (2:2). После этого ФНЛ ушла на карантин, из которого лига так и не вернулась — сезон завершили досрочно.
Два с половиной месяца команда сидела на самоизоляции, ближе к июню начала тренироваться, а перед вылетом в Екатеринбург провела только четыре товарищеских матча: с «Шинником», «Сатурном», «Спартаком-2» и «Казанкой».
В медиа «Химки» врывались в двух случаях:
«Химки» прилетели в Екатеринбург в статусе явного андердога — дело не столько в разнице между РПЛ и ФНЛ, сколько в состоянии и кондициях команд. «Урал» второй месяц играет два раза в неделю, а в последнее время спокойно готовился к Кубку, так как в чемпионате уже ни на что не претендует: до зоны вылета 7 очков, до еврокубков — 10.
Так больно, как в первом тайме, «Уралу» не было со времен «Зенита». На штрафном оборона развалилась, и Евгений Гапон внес мяч в пустые — 1:0.
На 36-й минуте забил Александр Трошечкин. Он начинал в «Локо» с Миранчуками и сверкнул в «Ростове» при Божовиче и Бердыеве, а после не угадывал с командами: «Факел» и «Авангард» окунулись в ПФЛ, «Тосно» прекратил существование, а «Химки» не могут решить, подниматься ли в
Через минуту «Урал» добил Артем Полярус, который увел атаку направо, оторвался от защитника и идеально пальнул в дальний — 3:0 к перерыву.
«Урал» не сдался и бился до последнего, но все, на что хватило клуб РПЛ — гол Панюкова после паса лежа от Погребняка в концовке.
— Мы доказали, что мы команда РПЛ, финалист Кубка, поэтому мы однозначно будем играть в РПЛ. Команда «Химки» вышла в финал Кубка, оставила многие команды за бортом, и не выйдет в
Я знаю, что решение было в пятницу, выделили минимальные средства, чтобы команда играла в РПЛ. Вы не представляете, как я готовил команду. Постоянные вбросы, что мы будем в ФНЛ, команда это все читает… Нужно было их сконцентрировать на полуфинале. Мы доказали руководству МО и губернатору, что мы должны играть в
|Дмитрий Парфенов
|Сергей Юран
|Андрей Панюков
|73′
|Евгений Гапон
|11′
|Александр Трошечкин
|36′
|Артем Полярус
|37′
|31
|Ярослав Годзюр
|22
|Илья Лантратов
|93
|Алексей Герасимов
|6
|Дмитрий Тихий
65′
|8
|Роман Емельянов
55′
|15
|Егор Данилкин
85′
|15
|Денис Кулаков
|33
|Евгений Гапон
|44
|Андрей Егорычев
|96
|Александр Смирнов
|95
|Игорь Калинин
10′
|87
|Кирилл Боженов
|10
|Эрик Бикфалви
|5
|Александр Трошечкин
90′
|88
|Павел Погребняк
|44
|Илья Кухарчук
|6
|Рафал Аугустыняк
82′
|9
|Максим Мартусевич
80′83′
|80
|Чингиз Магомадов
|99
|Андрей Евдокимов
|14
|Юрий Бавин
70′
|14
|Артем Полярус
90′
|20
|Андрей Панюков
|10
|Камран Алиев
|18
|Михал Кухарчик
59′
|23
|Аршак Корян
75′83′
|11
|Дмитрий Ефремов
|3
|Святослав Георгиевский
|88
|Владимир Дядюн
60′61′
|11
|Дмитрий Барков
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Илья Елеференко(Россия, Москва)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)