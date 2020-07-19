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16:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Парфенов подал в отставку после поражения от «Химок»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подал в отставку.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ» после поражения от «Химок» (1:3) в ½ финала Олимп-Кубка России.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Провалили игру, — сказал тренер. — Есть решение — я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока. Надо двигаться дальше».

45-летний Дмитрий Парфенов возглавил «Урал» в 2018 году. При нем команда дошла до финала Кубка в прошлом сезоне. До этого он привел «Тосно» к победе в Кубке страны.

За тур до завершения Тинькофф чемпионата России «Урал» занимает 11-е место, имея в активе 35 очков.

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