Парфенов подал в отставку после поражения от «Химок»

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ» после поражения от «Химок» (1:3) в ½ финала Олимп-Кубка России.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c8980d8b7a4d59b1228a" data-vnd="c8980d8b7a4d59b1228a" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c8980d8b7a4d59b1228a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Провалили игру, — сказал тренер. — Есть решение — я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока. Надо двигаться дальше».

45-летний Дмитрий Парфенов возглавил «Урал» в 2018 году. При нем команда дошла до финала Кубка в прошлом сезоне. До этого он привел «Тосно» к победе в Кубке страны.