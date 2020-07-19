Парфенов подал в отставку после поражения от «Химок»
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подал в отставку.
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подал в отставку.
«Провалили игру, — сказал тренер. — Есть решение — я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока. Надо двигаться дальше».
45-летний Дмитрий Парфенов возглавил «Урал» в 2018 году. При нем команда дошла до финала Кубка в прошлом сезоне. До этого он привел «Тосно» к победе в Кубке страны.
За тур до завершения Тинькофф чемпионата России «Урал» занимает 11-е место, имея в активе 35 очков.