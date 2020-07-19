Гендиректор «Химок»: Победой в полуфинале кубка клуб доказал, что может играть в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

«Химки» в полуфинале обыграли «Урал» в Екатеринбурге со счетом 3:1.

«Мы заслуженно победили, хочу поздравить ребят — они большие молодцы! Большое спасибо тренерскому штабу, потому что подготовка была непростая. У нас было мало матчей с серьезными соперниками, но игроки преодолели то психологическое состояние, которое сопровождало клуб на протяжении последнего месяца», — сказал Иванов.

«Тренерский штаб — большие молодцы! Я благодарен [главному тренеру] Сергею Николаевичу Юрану, который смог подготовить команду в психологическом плане. Ребята еще раз доказали, что “Химки” — это команда премьер-лиги. Они и до этого показывали хороший футбол в играх и с “Оренбургом”, и с “Рубином”, и с “Торпедо”, и сегодня с “Уралом”», — добавил он.

«Химки» предыдущий официальный матч провели 15 марта, сыграв вничью в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:2) в 27-м туре Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Подмосковный клуб занял второе место в турнирной таблице и получил путевку в Тинькофф-РПЛ на следующий сезон.