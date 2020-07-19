Гендиректор «Химок»: Победой в полуфинале кубка клуб доказал, что может играть в РПЛ

«Химки» в полуфинале обыграли «Урал» в Екатеринбурге со счетом 3:1.
«Мы заслуженно победили, хочу поздравить ребят — они большие молодцы! Большое спасибо тренерскому штабу, потому что подготовка была непростая. У нас было мало матчей с серьезными соперниками, но игроки преодолели то психологическое состояние, которое сопровождало клуб на протяжении последнего месяца», — сказал Иванов.
«Тренерский штаб — большие молодцы! Я благодарен [главному тренеру] Сергею Николаевичу Юрану, который смог подготовить команду в психологическом плане. Ребята еще раз доказали, что “Химки” — это команда
«Химки» предыдущий официальный матч провели 15 марта, сыграв вничью в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:2) в 27-м туре Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Турнир был досрочно завершен
В финале 25 июля в Екатеринбурге «Химки» сыграют с победителем полуфинала «Зенит» — «Спартак».