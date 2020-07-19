Гендиректор «Химок» сомневается в том, что решение о будущем клуба примут 20 июля

«Ясность не появилась, но с тем бюджетом, который у нас есть в ФНЛ, мы готовы играть в РПЛ. Но, к сожалению, это решает не Иванов и не Юран (главный тренер “Химок” — прим. ТАСС). Будет ли окончательное решение завтра? Не знаю, пока не могу сказать, я еще ни с кем не говорил», — отметил Иванов.