Гендиректор «Химок» сомневается в том, что решение о будущем клуба примут 20 июля

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил ТАСС, что «Химки» примут решение, в какой лиге выступать, 20 июля.
«Ясность не появилась, но с тем бюджетом, который у нас есть в ФНЛ, мы готовы играть в РПЛ. Но, к сожалению, это решает не Иванов и не Юран (главный тренер “Химок” — прим. ТАСС). Будет ли окончательное решение завтра? Не знаю, пока не могу сказать, я еще ни с кем не говорил», — отметил Иванов.
«Химки» по итогам досрочно завершенного сезона первенства ФНЛ заняли второе место и получили право выступить в РПЛ. Клуб получил лицензию для участия в